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金姑有多香 金髮姑娘人人搶

財金 13:28 2024/02/01

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金髮姑娘近期在金融市場曝光率頻頻，最近卻惹得「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）吐嘈，美聯儲主席鮑威爾中箭，到底金姑（金髮姑娘簡稱）是何方神聖？

先介紹金髮姑娘（Goldilocks principle），其實經濟學上的現象／效應。

金髮姑娘其實乃源自英國作家羅伯特·騷塞（Robert Southey）的童話故事《三隻小熊》。

講述一位名為Goldilock的金髮女孩進山採菇，不慎入了熊屋。

金髮姑娘趁着熊爸、熊媽和熊孩外出未歸，盡享廚房各種美饌，然後舒適地躺在熊床睡着。

被金髮姑娘霸佔的房子中，每隻熊都有自己偏好的床、食物和椅子。

金髮姑娘在偷食過3碗粥、偷坐過3把椅子、偷躺過3張床後，金髮姑娘覺得不太冷或不太熱的粥最好、不太大或不太小的床和椅子最舒適。

直到有天，3熊歸位，金髮女孩的幸福生活一去不返。

故事主角-金髮姑娘在熊屋「恰到好處」的體驗，被廣乏套用在不同領域，經濟學中的金髮姑娘情景：

是經濟呈明顯增長、通脹率不高，政策處於利好或偏好的狀況，營商環境及消費環境都處於一個較好的階段

 

經濟在處於金髮姑娘的狀態下，股市多數都能展現升浪，試問財經界豈有不愛。

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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