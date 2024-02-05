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金髮姑娘深入熊窩 成牛市之母？

財金 20:23 2024/02/05

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金髮姑娘/金髮女孩近期在金融市場曝光率頻頻，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）吐嘈，美聯儲主席鮑威爾中箭，到底金姑（金髮姑娘簡稱）是何方神聖？

先介紹金髮姑娘（Goldilocks principle），坊間也有稱金髮女孩，最常見於經濟學上的現象／狀況，甚至是股市憧憬。

金姑原來是牛市之母？

對於金髮姑娘／金髮女孩的來歷，來自《三隻小熊》的童話，從金姑獨闖熊窩，「以身試險」的體驗被後世套用的經濟場景，說是牛市推手，不如說是牛市之母。因為金髮姑娘／金髮女孩正是造就或加速資產價格上升的最有利狀態。

金髮姑娘／金髮女孩其實源自英國作家羅伯特·騷塞（Robert Southey）的童話故事《三隻小熊》。

講述一位名為Goldilock的金髮女孩進山採菇，不慎入了熊屋。

金髮姑娘趁着熊爸、熊媽和熊孩外出未歸，盡享廚房各種美饌，然後舒適地躺在熊床睡着。

被金髮姑娘霸佔的房子中，每隻熊都有自己偏好的床、食物和椅子。

金髮姑娘在偷食過3碗粥、偷坐過3把椅子、偷躺過3張床後，金髮姑娘覺得不太冷或不太熱的粥最好、不太大或不太小的床和椅子最舒適。

直到有天，3熊歸位，金髮女孩的幸福生活一去不返。

故事主角-金髮姑娘在熊屋「恰到好處」的體驗，被廣乏套用在不同領域，經濟學中的金髮姑娘情景：

是經濟呈明顯增長、通脹率不高，政策處於利好或偏好的狀況，營商環境及消費環境都處於一個較好的階段

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經濟在處於金髮姑娘的狀態下，股市多數都能展現升浪，試問財經界豈有不愛。

至於為何「新債王」岡拉克會吐嘈，主要還是美國職儲局1月不減息，3月也不大可能減息。

美國聯儲局主席鮑威爾稱不認為當局可能會在3月減息，對岡拉克而言，美聯儲就形同把利好風險資產的「金髮姑娘」希望潑冷水。

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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