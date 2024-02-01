【身聯網】腦機接口再有突破 清華技術更勝馬斯克？

人類距離駕駛高達或新世紀福音戰士等又邁進一步！繼世界第二大富豪、Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克早前在社群媒體上宣布，其腦機介面公司（Neuralink）已完成首例人類大腦設備植入手術後，清華大學也於1月31日宣布，該校與宣武醫院團隊成功進行首宗無綫微創腦機接口臨床試驗，而從報道所知，清華技術似乎更勝一籌。

報道引述清華大學表示，與馬斯克領導的Neuralink腦機介面不同，清華無線微創植入腦機介面NEO（Neural Electronic Opportunity）把電極放在大腦硬膜外，過去已通過長期動物試驗研製，不會破壞神經組織；而且清華技術採用近場無線供電和傳輸信號，故體內毋須入電池，患者可以終身使用。

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中國腦機接口技術：

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腦機接口技術屬新科技，相關研發的公司也就成為「身聯網」概念股

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