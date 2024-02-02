AI玩「心機」BCI 「心機介面」 有幾心機？

心機女、心機男大家時有聽聞，但「心機介面」又是何等黑科技？心機介面（mind-machine interface）看英文賣點是「腦」不「心」，其源自腦機介面（brain-computer interface，BCI），就是腦部與機械間直接互傳訊號的技術，也是2024年AI玩到BCI大家不能不知新科技—屬於身聯網的「腦機接入」。

腦機介面又可分為主動（active）和被動（passive）兩種，前者指介面涉及用家指揮機器，後者是機器監察用家的腦活動，用家不能用自己腦部控制機械。

再回說，這新科技的中文統稱叫「腦機接入」，近期取得突破性發展，更成癱瘓者福音。繼世界第二大富豪、Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克早前在社群媒體上宣布，其腦機介面公司（Neuralink）已完成首例人類大腦設備植入手術後，清華大學也於1月31日宣布，該校與宣武醫院團隊成功進行首宗無綫微創腦機接口臨床試驗，而從報道所知，清華技術似乎更勝一籌。

清華大學V馬斯克

人類距離駕駛高達或新世紀福音戰士等又邁進一步！繼世界第二大富豪、Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克早前在社群媒體上宣布，其腦機介面公司（Neuralink）已完成首例人類大腦設備植入手術後，清華大學也於1月31日宣布，該校與宣武醫院團隊成功進行首宗無綫微創腦機接口臨床試驗，而從報道所知，清華技術似乎更勝一籌。

報道引述清華大學表示，與馬斯克領導的Neuralink腦機介面不同，清華無線微創植入腦機介面NEO（Neural Electronic Opportunity）把電極放在大腦硬膜外，過去已通過長期動物試驗研製，不會破壞神經組織；而且清華技術採用近場無線供電和傳輸信號，故體內毋須入電池，患者可以終身使用。

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中國腦機接口技術：

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腦機接口技術屬新科技，相關研發的公司也就成為「身聯網」概念股

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