【爆雷系列】平倉恐慌 融資餘額大縮嚇怕A股

平倉潮操作恐慌，內地股市又一波爆雷區來自融資餘額減少觸發的擔憂。繼雪球產品、融資（借貨沽空）、資金盤走佬……A股市場開始擔心融資餘額大縮，除了股市，個別股份如早前受中美鬥法拖累的藥明康德 （02359） 激增30倍的轉融券融出量，股價跌勢未止，內地市場憂一旦大規模平倉引發閃崩，傳遞速度及殺傷力不宜少覷。

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據內地券商數據顯示，1月31日，滬深兩市融資餘額創下近18個月的單日最大收縮 ，較前一交易日縮近200億元（人民幣‧下同）至14994.24億元，是自2023年中以來首次跌破1.5萬億元。

盡管中央已出台殺停限售股借貨沽空，以穩定股市，但近期雪球產品的集中敲入現象，仍然讓市場對兩融資金的動向極為敏感。

萬惡「跌」為源

但股市或部分熱門股的下跌，卻很容易成為雷區。

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股市下挫，原本因為看好後市借錢投資的客戶，在股市連番下挫的情況，便有可能觸及平倉位，而一旦市場出現大規模平倉時，股市便很容易出現人踩人的慘劇，令跌勢加速。

融資餘額

以個股為例，融資餘額愈大，且增長趨勢持續，反映該股獲資金看好，投資者借錢買入，後市或還有上漲空間。而當看到融資餘額從高位持續減少時，意味融資償還額增加，反映短期該股有見頂或回調跡象，屬散貨格。

融券餘額