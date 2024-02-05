美斯失場 邊個最重傷？

美斯失場，怨聲載道，碧咸繞場，「噓聲」繞樑，付錢進場的觀眾，大呻「揾笨」，付了數千元入場，大喊貨不對辦，事件仍在發酵，除了付錢的觀眾、球迷，背後的贊助商、搞手，要負上什麼代價？

「萬人迷」碧咸任班主的國際邁阿密來港踢表演賽，隊中「阿根廷球王」美斯及烏拉圭射手蘇亞雷斯均隨隊來港，然而2月4日的表演賽卻只在場邊現身，至完場一刻也沒有落場。不只現場球迷報以噓聲，港府也發聲明，指由於美斯未有落場，1600萬元的的贊助可能會扣減。

說到贊助，球迷遷怒的還有幕後搞手，當中便炮轟的還包括了贊助商保誠 （02378） 。事實上，保誠並非活動搞手，而是冠名贊助賽事。「冠名贊助」原意是為推廣業務，增加客戶群，然而賽事「失敗」收場，卻適得其反令保誠「信譽」受損，有網民戲言以後買波飛都要買定「保險」，哪個球星不出場或出得少過指定時數，就有得「Claim」（索賠）。

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何謂「冠名贊助」？

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