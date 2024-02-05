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【收息攻略】善用機場債回巢資金 穩健賺息五大途徑

財金 15:12 2024/02/05

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機場管理局零售債申購塵埃落定，每人最多只能中3手（3萬元），多出的機場債認購資金已發回申請者的賬戶之內，投資者如要想這筆閒著資金穩健賺息，有以下5種方法。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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