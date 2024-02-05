【收息攻略】善用機場債回巢資金 穩健賺息五大途徑 財金 15:12 2024/02/05 分享： 分享： 機場管理局零售債申購塵埃落定，每人最多只能中3手（3萬元），多出的機場債認購資金已發回申請者的賬戶之內，投資者如要想這筆閒著資金穩健賺息，有以下5種方法。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 國企股不一定是國企？ 今日 國企股不一定是國企？ 【撈底的士牌】61萬首期 回報6.75厘 撈得過？ 今日 【撈底的士牌】61萬首期 回報6.75厘 撈得過？ 金髮姑娘人人搶 金姑是牛市之母？ 今日 金髮姑娘人人搶 金姑是牛市之母？ 【中美鬥法】美國生物安全法案 玩殘醫藥板塊 （附法案通過流程） 今日 【中美鬥法】美國生物安全法案 玩殘醫藥板塊 （附法案通過流程） 【爆雷系列】平倉恐慌 融資餘額大縮嚇怕A股 今日 【爆雷系列】平倉恐慌 融資餘額大縮嚇怕A股 債券 定期存款 機場管理局