Ａ股跌勢未止，港股「插翼難飛」，看港股要外圍，更要看A股。內地自1月底開始在金融市場加強堵漏，穩定股市，但Ａ股似乎仍有沽不盡的壓力，本篇聚焦沽軍作戰技倆，解構股市沽壓幾何。

弱市有因 防愈跌愈弱

一方股市升跌，長有周期，短有突發變化刺激，而驅動市升市跌的因素有：

市場情緒、流動性、宏觀經濟因素、公司基本面變化、政策調整等

值得留意的是：

即使一般投資者沒有額外資金再進行投資，但市場仍然可能出現大量的交易和資金流動，而造成「升到你唔信」，或者「跌到你破膽」的現象。

從市場沽壓來看，轟炸來自兩方面:

一.機構大戶

二.槓桿工具

至於沽空的錢與貨從何來？

一. 從持貨者手上拆借

二.衍生工具操作

政策時點與波動

中國證監會加強融券業務監管的新規將於3月18日正式實施，市場預計將經歷一段調整期。在此期間，內地市場認為淡友可能會利用剩餘的T+0機制的時間窗口進行更多的做淡操作，市場的波動性可能因而增加。

本質上，沽空機制一方面可提高市場效率，能反映所有市場狀況（包括負面資訊）令資產價格更準確對應定位；另方面，沽空機制為投資者提供了風險管理工具，允許對冲多頭倉位的風險。但做淡也可能引發市場波動，特別是在資訊不對稱或市場情緒波動大時，做淡活動可能加劇股價跌勢。

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