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人行降準 上證例升紀錄被打破？

財金 15:37 2024/02/06

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人民銀行1月24日收市後宣布降準0.5個百分點，民生銀行首席經濟學家温彬統計2017年以來降準公布後，上證綜指及中國10年國債孳息率變化，發現上證造好的機會率非常高。其中降準0.5個百分點的向上機會率高達100%，不過這項數據紀錄似乎已被打破，來看看温彬統計。

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至於上證綜指在降準T+10的表現能否上升，則要等到2月7日收市才知曉。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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