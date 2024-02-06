人行降準 上證例升紀錄被打破？ 財金 15:37 2024/02/06 分享： 分享： 人民銀行1月24日收市後宣布降準0.5個百分點，民生銀行首席經濟學家温彬統計2017年以來降準公布後，上證綜指及中國10年國債孳息率變化，發現上證造好的機會率非常高。其中降準0.5個百分點的向上機會率高達100%，不過這項數據紀錄似乎已被打破，來看看温彬統計。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 至於上證綜指在降準T+10的表現能否上升，則要等到2月7日收市才知曉。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 阿爺打淡迫空 3招壓得住嗎？ 第二版 今日 阿爺打淡迫空 3招壓得住嗎？ 第二版 【收息攻略】機場債回巢資金 轉投5大低風險賺息途徑 今日 【收息攻略】機場債回巢資金 轉投5大低風險賺息途徑 金髮姑娘深入熊窩 成牛市之母？ 今日 金髮姑娘深入熊窩 成牛市之母？ 【爆雷系列】平倉恐慌 融資餘額大縮嚇怕A股 今日 【爆雷系列】平倉恐慌 融資餘額大縮嚇怕A股 【爆雷系列】資金盤出事 30億量化私募走佬 2024/02/05 【爆雷系列】資金盤出事 30億量化私募走佬 降準 上海證券交易所綜合股價指數 中國人民銀行 債券 A股 中國市場