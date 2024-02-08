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中國股市打淡迫空 3天13帖文10次重磅發聲 劍向3000？(持續更新)

財金 12:20 2024/02/08

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內地穩市護市措施頻頻出台，連打帶托，手口槍並用，爆力救市冀望將股市跌勢扭轉，把股民信心回復，中證監自2月4日起加班趕點連發13道帖文、10次重磅發聲，外加國家隊進場護「價」，A股兩天收復進度，由反撲2700，到衝穿2800，也帶動港股重見萬六，中證監立春後首仗迫空戰已取得勝利，但後續中港股市仍然需要政策配合全壘打，才能進一步收復失地。

從下圖所見，A股在中央連番出手後，已連升多日，上證綜指向2900進發，上A指數與3000點只一步之遙。

本篇將解構中央連環迫空壓淡堵漏的落子布局，當中加強融券業務監管產生重堵截作用。

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安排一

暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；

安排二

要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；

安排三

持續加大監管執法力度，證監會將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務平穩運行。

第二版  穩市3招

上述安排都是針對融券（借貨沽空）業務監管，屬阿爺連環拳內，其中堵截做淡沽空的招式，實際自1月以來，內地穩市連環招式，可分為三：

招數一 攔阻堵封沽空渠道

中國證監會自1月28日，進一步優化了融券（借貨沽空）機制，全面暫停限售股出借，已在1月29日生效；另外，將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，限制融券效率的行動將由3月18日起生效。

除了上述安排，最新的消息更指中國有關監管機構有窗口指導包括部分券商、私募基金等在內的機構投資者，加強對A股及港股的沽空限制。

據悉多家機構被告知，其國內客戶不能通過總收益互換（TRS）交易來增加新頭寸，以進行海外投資，以阻止其沽空離岸中國股票，包括中國A50相關合約，同時收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買A股的內地券商則被告知不要減倉。

TRS是一種場外衍生品合約，其中一方同意支付或接收標的資產的總回報，以換取另一方的固定或可變融資利率，TRS交易備受內地基金歡迎。

此外，監管機構亦從2月5日起限制部分量化基金進行沽出交易；另有部分量化基金的DMA多空收益互換產品也被限制降低股票倉位。　

招數二 減少市場平倉壓力

中證監引導證券公司保持平倉綫彈性，目的是減少強制性平倉對市場帶來壓力，亦相當於緩和股市或股指在下跌時產生的滾雪球效應。

中證監就「兩融」融資業務指出，目前全市場平均維持擔保比例226%，較年初有所下降，最低維持擔保比例（平倉線）通常為130%。中證監為維護市場，將引導證券公司全方位做好客戶服務，透過延長追保時間、動態下調平倉綫減緩市場壓力。亦即當原來股份或股指跌至平倉位110%時，客戶必須追右保證金或強制平倉時，券商可以再將平倉綫擴濶，例如 由原來110%擴至115%，平倉時間也以退延，這樣就相當把所有寬限點全開，目的就是不讓市場一窩蜂平倉推冧股市。

招數三 手口並用 入市造勢

穩市連環拳中，除了壓，也要抬，前為補漏，後為提振。在抬的方面，除了「2萬億平準基金」隨時候命，還有國家隊、匯金，甚至央企民企也自掏腰包回購、增持護盤。如2月5日便傳匯金以485億元人民幣入ETF等消息。

A股繼續收復失地 內地股民反應及建議

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撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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