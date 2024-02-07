中國爆力救市 第一擊上壘 第一版

中國救市決心從近期連環組拳可見反映，除了入市托，放風吹，敲山震虎等，多舉並用下，A股港股終於出現似樣反彈。從政策面看，最成功必然是能一呼百應，再來是在堵截防漏的力度，把拖低股市的放大器解決，那怕反彈可能屬短期，但最起碼跌勢止住，對信心的提振先贏一分。

從救市的層面，大家可以看到決策層不斷從「爆雷」區，或重雷陣區拆彈，在「爆雷」系列中，提及的跌市放大器─槓桿產品、衍生工具等，監管機構幾乎都一一堵塞打壓封殺。單是昨天便有逾10金融機構響應、表態。

▼ 點擊圖片放大 +2

中國證監自2月4日加班發文警告沽空做淡造假等惡意行為（見附圖），短短3天已出台13條新策護市，昨日更傳國家主席習近平也將聽取金融滙報，可見救市穩市行動不斷升級。

中證監接連加強融券監管後，至昨日中國股市融資融券餘額均8連跌，其中，融資餘額6/2報約1.4萬億元人民幣，創2020年10月以來低；融券餘額則跌破600億元人民幣，至2020年8月來低位。

中證監提出暫停新增轉融券規模、嚴禁證券公司向利用融券實施日內回轉交易（變相T＋0交易）的投資者提供融券等措施。

措施發布後，包括華夏基金、南方基金、廣發基金、易方達基金、華寶基金、華泰柏瑞基金、富國基金和國泰基金在內的逾十家公募接連表態，將嚴格落實中證監關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借規模，審慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結，確保相關業務平穩運行。

...