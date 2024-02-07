【爆雷系列】總統級「名人效應」 堆砌出鼎億豐1300億騙局

網絡上每日都有假冒名人的詐騙廣告滋擾港人，被假冒的從首富李嘉誠、知名財經分析員如陳永陸、大學教授曾淵滄，以至藝人郭富城等，一般市民對這種伎倆已有戒心。然而若果真人名人現身為某機構站台、背書，而這些名人更是國家元首級別呢？精明的投資者或許不一定會跟隨名人下注，但對這些名人站台的機構肯定放下一些戒心，也因此緣故，造就了鼎億豐逾1300億元（人民幣．下同）債爆雷危機。

來看看鼎益豐的「名人效應」騙局：

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提防「名人效應」騙局

2011年成立的鼎益豐 （00612） 主打玄學投資、管理資產規模千億級，憑着高到不可思議的產品收益率（60%），以及與美國前總統特朗普握手照、法國前總統薩爾科齊、日本前首相鳩山由紀夫和澳洲前總理陸克文站台演說，成功在數年間於珠三角地區擄獲了大批投資者的心和金錢。直至2023年下半年鼎益豐被踢爆，8月出現兌付問題，11月遭深圳金融當局指出存在非法集資風險，如今公司產品更被爆出產品大面積爆雷、據報公司債務預計高達超1320億元，涉及50萬投資者恐怕有可能將血本無歸。

鼎益豐創辦人之一馬小秋近日傳出在內地捲款30億出逃被捕的消息，不過，馬小秋任主席的萬馬控股 （06928） 及恒富控股 （00643） 齊發通告，表明留意到非官方新聞報道，公司主席馬小秋因從內地非法出境，而被深圳警方拘捕。而公司未收到任何監管機構，有關拘捕的任何通知，亦未能聯繫馬小秋本人。

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