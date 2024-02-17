港股何解升得少跌得多?

港股近年總是跌多升少，尤其2023年更是跌多多彈少少，這是市場博弈的結果，而導致這結果的關鍵操作又是什麼？ 這解說，或者先由市場捕獵者一直惦記着港股2個「彈」說起

第一個彈： 炸彈

每當市場人心不穩，輕輕一個消息，就可以變成對股市有千噸威力的炸彈，過去半年，不少股民應深有體會。

無論是內地A股出現爆雷事件，或中美角力下，美國輕輕放負，像《美國生物安全法案》十劃未有一撇，港股便可以跌個落花流水。恒指從二萬→萬九→萬八→萬七，大家以為港股已累跌很多，估值也非常吸引，但股壇屠夫仍然一刀接一刀，砍下來是絲毫沒有忌憚地，結果恒指不斷節節敗退，由萬七→萬六，萬五也是危危乎。

港股連續4年跌，2023年至今跌勢更呈加速，相比內地股市，港股屏障少，資金出入不受限制，加上衍生工具、槓桿產品更豐富、成熟，這也是港股在面對跌浪下，波濤更汹湧的原因。

獵戶就是掐緊這些推冧港股的「炸彈」，在恒指出現大型跌浪時，幾乎都是按着通道下跌區間動刀揾食的。

第二個彈：反彈

股市即使在大型跌浪下，都是呈反覆向下，而非直綫下墜，而後者也只有股災才會出現。股市形成大型跌浪的原因，離不開經濟與周期，即使政策、政治等原因，最終還是會在經濟與周期上反映，股市只是先行。

在港股牌面格局未變前，小心指數擠擁區。

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