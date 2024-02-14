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港股被惦記的2個「彈」

財金 12:29 2024/02/14

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港股獵殺王賺個盆滿缽滿，由2023賺到2024，餐餐豐厚，啖啖肉，本文所指的獵殺王就是靠在缸邊不停盯着港股2個彈行事，左手屠牛，右手宰熊的股市獵手。

港股這2個彈是何物 ？

第一個彈： 炸彈

每當市場人心不穩，輕輕一個消息，就可以變成對股市有千噸威力的炸彈，過去半年，不少股民應深有體會。

無論是內地A股出現爆雷事件，或中美角力下，美國輕輕放負，像《美國生物安全法案》十劃未有一撇，港股便可以跌個落花流水。恒指從二萬→萬九→萬八→萬七，大家以為港股已累跌很多，估值也非常吸引，但股壇屠夫仍然一刀接一刀，砍下來是絲毫沒有忌憚地，結果恒指不斷節節敗退，由萬七→萬六，萬五也是危危乎。

港股連續4年跌，2023年至今跌勢更呈加速，相比內地股市，港股屏障少，資金出入不受限制，加上衍生工具、槓桿產品更豐富、成熟，這也是港股在面對跌浪下，波濤更汹湧的原因。

獵戶就是掐緊這些推冧港股的「炸彈」，在恒指出現大型跌浪時，幾乎都是按着通道下跌區間動刀揾食的。

第二個彈：反彈

股市即使在大型跌浪下，都是呈反覆向下，而非直綫下墜，而後者也只有股災才會出現。股市形成大型跌浪的原因，離不開經濟與周期，即使政策、政治等原因，最終還是會在經濟與周期上反映，股市只是先行。

在港股牌面格局未變前，小心指數擠擁區。

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撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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