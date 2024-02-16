2港股風頭火勢甩俄資產 遭證監停牌

歐美對俄羅斯貿易限制愈加嚴謹，《彭博》指歐盟擬議對20多家公司實施新的貿易限制，其中包括3家位於中國內地的公司和1家香港企業，這些公司被指為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供支持。若獲得通過，這將是俄烏衝突以來，歐盟首次對中國企業實施貿易限制。中國對此回應稱堅決反對「非法制裁」。

在上述消息公布當天，證監會卻暫停LET Group Holdings Limited （01383） 及凱升控股 （00102） 的股份交易。

事緣於證監會在今年1月29日得悉LET及凱升出售一項資產發生非常重大的出售事項，股份以1.16億美元出售在俄羅斯的資產，引起證監會關注。

該項主要資產在所有關鍵時間均由凱升透過其持有77.5%股權的附屬公司間接持有。證監會的調查仍在進行中。

觸發兩股暫停交易的原因，主要和本港《上市規則》第13.24條有關。

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證監會根據《上市規則》第13.24條：有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。認為該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必能符合該條規，同時據《上市規則》LET及凱升也未必被視為適合上市。

證監會已要求LET及凱升承諾，該非常重大的出售事項在獲得股東批准後方會作實，並會完全遵守相關規則及規例，以解決證監會所關注的問題。

盡管兩公司曾在今年1月就出售俄羅斯資產有以下說法:

指鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續衝突及對俄羅斯聯邦實施的相關制裁所帶來的不明朗因素，正對G1 Entertainment的營運及前景造成不利影響，出售事項將繼續進行，公司將於周詳考慮及評估後適時作出進一步公告。

然而，該兩家公司均沒有回應證監會。證監會亦對該兩家公司及其管理層的行為極度關注。證監會認為，為了維持公平有序的市場和保障投資大眾的利益，暫停LET及凱升的股份交易是可取的做法。

學習要點：上市公司的分拆或出售資產，不一定有利公司股價。

兩公司的停牌背後頗耐人尋味，盡管停牌事緣為出售俄羅斯資產，表面看似是避開歐美制裁俄羅斯有關業務等風險，但翻查兩股的公告披露，卻非表面簡單。此文的關鍵文章是:上市公司見2徵兆 先沽為妙

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