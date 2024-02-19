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上市公司見2大徵兆 先沽為妙
比特幣幣價大有扶遙直上之勢，而且還有不少國際級猛人看好、持有，想買、不敢買，比特幣弊在哪了？
從幣價而言，比特幣一點也不弊，但一想到去買，就發現弊在哪裏了？
原來，買比特幣不同買股票，更不是買外幣，你要買賣比特幣就得在提供虛疑貨幣的交易平台進行。
比特幣（BTC） 升穿 52000 美元，創逾2年新高，年初至今已有 22%的升幅，再次掀起一股比特幣熱潮。
投資虛幣前，先了解本港法規及發牌制度。香港證監會於2023年6月1日起正式實施香港虛擬資產服務商（VASP）發牌制度，設有一年寬限期，若平台希望繼續在香港營運，除了要申領證監會 1號牌照（證券交易）及 7號牌照（自動化交易），還須於 2024年2月29日或之前申請 虛擬資產交易平台（VATP） 牌照，現有虛擬資產交易平台仍可在 2024年5月31日或之前繼續其業務。
使用合規、受監管的平台
截至2024年2月，證監會網頁顯示只有 2家持牌虛擬資產交易平台，OSL Exchange和HashKey Exchange。
留意正在申請牌照的虛擬資產交易平台
現時有 17家平台公司正申請虛擬資產交易平台（VATP） 牌照。因現時正在申請牌照的虛擬資產交易平台仍可營運，未必遵守證監會的要求，而且正在提交牌照申請，也不一定成功獲批。
若交易平台在2024年5月31日之後仍未能取得 VATP牌照，將不可為香港投資者提供虛擬資產交易服務，交易平台或有可能會退出香港市場。
注意警示名單
若遇可疑交易平台，可上證監會網頁查核，警示名單列出多個可疑虛擬資產交易平台、可疑投資產品、可疑網站等等。
虛擬資產交易平台不屬於投資者賠償基金範圍之內
香港的虛擬資產交易平台雖有監管制度，新法例要求客戶資產不能離開交易平台，並且要買保險，但現時香港的投資者賠償基金保障範圍包括證券、期貨及北向通投資，並不含括虛擬資產，未能全面保障客戶資產。
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撰文 : 羅世彰
欄名 : 投資學堂