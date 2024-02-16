比特幣幣價大有扶遙直上之勢，而且還有不少國際級猛人看好、持有，想買、不敢買，比特幣弊在哪了？

從幣價而言，比特幣一點也不弊，但一想到去買，就發現弊在哪裏了？

原來，買比特幣不同買股票，更不是買外幣，你要買賣比特幣就得在提供虛疑貨幣的交易平台進行。