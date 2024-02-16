上市公司見2大徵兆 先沽為妙

如果，你看到持有的股份有以下2大徵兆，請先沽為妙。

農曆年後，港證監罕見地暫停2港股交易，事由為出售一項重大資產後，恐無法符合

《上市規則》第13.24條：有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。

涉及的兩間公司LET Group Holdings Limited （01383） 及凱升控股 （00102） 至今仍未復牌。兩公司的停牌背後頗耐人尋味，盡管停牌事緣為出售俄羅斯資產，表面看似是避開歐美制裁俄羅斯有關業務等風險，但翻查兩股的公告披露，卻非表面簡單。

LET Group Holdings Limited是凱升控股的母公司，從兩公司的走勢圖可見，自去年9 月開始公司股價明顯遭到拋售，期內凱升並無特別消息傳出，反觀其母公司LET Group卻不斷出售資產（見附圖），直到出售俄羅斯資產，便出現端倪。

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凱升及其母公司LET GROUP自今年1月中公布，多名董事因反對其間接非全資附屬公司東雋，以1.16億美元向俄羅斯買方出售G1 Entertainment的交易而辭任。

凱升控股辭任人士包括執行董事及行政總裁蔡明發、執行董事及授權代表趙敬仁、三名獨立非執行董事林君誠、劉幼祥及李澤雄，均於24年1月15日起辭任。公司指，鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續衝突及對俄羅斯聯邦實施的相關制裁所帶來的不明朗因素，正對G1 Entertainment的營運及前景造成不利影響，出售事項將繼續進行，公司將於周詳考慮及評估後適時作出進一步公告。

LET GROUP則有三名獨立非執行董事杜健存、胡錦勳、盧衛東辭任。

目前LET Group及凱升仍在停牌中，證監會仍在調查。

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