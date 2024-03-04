【種草經濟】中國帶貨網紅的流量密碼套路是如何鋪排?

「種草」是中國內地現今流行的網絡潮語，所指的是網民透過各類網上平台與他人分享產品的使用感受，達至刺激別人對某商品產生購買意欲。初代「種草」主要流行於美妝類型的網上論壇，產品供應商會招募一班網民成為俗稱「先知」的啟動戶，為他們送上或借出即將面世的商品，為品牌預熱及引起大眾關注。而啟動戶對外公開的使用初體驗報告亦可以預料市場氣氛。其後到產品對外推出後，供應商再向外界招募更多的試用者製作開箱評測，加深消費者對產品的認知並引領討論熱潮。繼而是消費者在購買產品後，在網上及朋友圈「打卡」曬圖，形成推廣宣傳三部曲。隨著互聯網發展迅速以及分享生活的手機應用程式如：「小紅書」、 「抖音」 、「快手」興起，令「種草經濟」這種用家試用導向的推銷模式成為主流。

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（參考資料： 節錄於2022新消費浪潮下的種草經濟合作方案 - 小紅書）

「種草經濟」不同於傳統消費業態，以往是「貨找人」，先有庫存，再有營銷，而在「種草經濟」的推廣模式下，變成了「人找貨」， 消費者因有尋找貨品的意欲，繼而主動了解產品資訊進而消費，是一種創新的商業模式。

點擊組圖了解「種草筆記」的行銷手法：

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在互聯網盛行的年代，人們的交流已不再受時間及地域限制，小紅書為用戶打造了以「發現」、「搜尋」、「分享」及「創作」四大象限為主的「閉環生態系統」，組成了一個合適種草的垂直導購平台。加速了第三代社會消費模式，讓產品資手觸手可及。

點擊組圖了解小紅書打造的「閉環生態系統」如何炒熱作者與消費者的活躍度

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（參考資料： 節錄小紅書新消費研究想法與實務專題分析報告 - 國金證券）

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