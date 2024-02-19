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爛尾樓 中國燒到美國 誰埋單？

財金 19:33 2024/02/19

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內地多家地產商接連爆煲，留下一堆爛尾樓要由政府「執手尾」。盡管內地政府力爭「保交樓」，在2022年推出2,000億元人民幣的低利息紓困金助地產商恢復建築進度，然而紓困金不包括海外項目，資不抵債並新近被除牌的泛海控股（除牌前上市編號：深：000046）已在破產邊緣，其在美國洛杉磯的泛海廣場三座商住大樓，也因資金鍊斷裂而成為爛尾樓，其中項目的外牆近日被廣泛塗鴉而登上國際新聞，泛海海外爛尾樓這爛攤子由誰收拾？

原定計劃是洛杉磯最高的住宅樓宇

泛海廣場是中資企業一項商住混合項目，共有三座，主樓49層高，原定將打造成洛杉磯最高的住宅樓宇，有酒店和商舖，2014年年底動工，當時預計耗資十億美元，但後來因缺乏資金，由2019年起停工。

該項目地處洛杉磯市中心商業密集區，緊鄰毗鄰洛杉磯會展中心、斯台普斯體育館、諾基亞劇場、格萊美博物館和洛杉磯CBD，總建設規模約22萬平方米，建築面積為13.8萬平方米。據泛海介紹，項目落成後會是集五星級奢華酒店、高檔商業、精品公寓以及加州面積最大的LED廣告為一體的商業綜合體。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資

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