「爾濱」4招成內地頂流

「爾濱」榮登內地頂流級數，「爾濱」何方神聖？

爾濱乃內地東北城市「哈爾濱」的䁥稱，近年被譽為「冷經濟 熱效應」的範例。

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冷經濟 一語雙關

內地經濟自新冠疫情以來，恢復不如預期，多個內需消費範疇表現疲弱之下，內地的冰雪旅遊卻頻頻創出「熱火朝天」的態勢，無論人流客流都是成為內地頂流級數的存在。

今年春節期間（2月10日至17日），哈爾濱市累計接待遊客1009.3萬人次，日均同比增長81.7%；實現旅遊總收入164.2億元人民幣，按可比口徑同比增長235.4%。遊客接待量與旅遊總收入均達到歷史峰值。

市場營銷逆市成功典範

哈爾濱能逆市成功突襲，在中國東北三省多個城市中，脫穎而出，又是憑借什麼做到的？

第一招 核心產品

對應疫後出行，擁自身特色之餘，產品更要貼地、吸引受眾。

據社交平台網友的回饋，在「爾濱」旅遊期間活動豐富，冰雪大世界「蹦迪」、凍梨切片擺盤、打鐵花表演、飛馬踏冰、雪地漂移、熱氣球、冰面氣墊船、溫暖驛站。

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除了活動，更搬出東北特有的動物，例如「淘學企鵝」、東北虎互動、「白狐都出來營業了，30元抱一次」；甚至有鄂倫春族同胞帶著馴鹿出現在哈爾街頭與遊客互動。

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哈爾濱是針對冰雪游旅客喜愛的冰雪+活動，進行多維度布局，而火起來的。

第二招 善於推廣

哈爾濱利用多維度布局後，推廣方面，更在抖音等多個社交平台上進行大力推廣。

除此之外，遊人回饋，無論是「打卡」熱度，體驗分享都成了哈爾濱走紅的有形之手。

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第三招 重視受眾體驗

哈爾濱市政府在元旦期間更組織召開哈爾濱市冬季旅遊提升賓館酒店服務品質座談會，提出哈市賓館酒店經營企業要做到不過度浮動價格、不盲目調整價格、不虛高標注價格，真正提供質價相符的優質服務，讓外地賓客切實體驗到哈市的大氣洋氣和貨真價實。

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第四招 滿足時下消費需求

除了性價比，還有「顏價比」、「質價比」、「情價比」。

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