股神巴菲特列「無限投資期」的四大關鍵 (完整版)

股神巴菲特投資戰績彪炳，每次股神揮金買，出手沽，必惹起廣泛關注，2024年股神揚言有「無限期」投資的股份，這無限期投資是何等級別的看好，當中吸引股神無限期投資的關鍵又是什麼？股神巴菲特最新的投資取態2024，四大必讀！

代入股神巴菲特的角度，「友善」當然來自英文的「friendly」，股神巴菲特每個浪潮都有其代表作，自2020年投資日股的眼光與戰績，再強調無限期投資5大商社的原因也是「友善」。

股神巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK）在公布2023年業績時透露，今年介紹兩項會維持無限期的投資，包括西方石油及5家日本商社（三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事）。

股神對西方石油的喜歡主要是其在美國擁有的大量石油和天然氣資源，並在碳捕獲倡議方面有領導的地位，但無意全購或管理該公司。

股神對日本5家商社的喜歡，主要是此5大商社對股東的「友善」程度遠超美國。這體現於：

1. 自買入後，5商社都以吸引的價格不斷地回購已發行的股票。

知識點：股份回購有利股價表現，及推升每股盈利。

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2. 5商社管理層，對薪酬要求遠比美國為低；

3. 5商社的派息比率約三分之，能保留大量資本專注發展自身業務，及少量用於回購股票。

4. 5家商社並沒進行批股

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同時由於透過5大商社合作，有利把巴郡拓展全球。巴郡現時持有這5大商社各9%股份，並承諾不會買入令持股超過9.9%。

按買入成本約1.5萬億日圓，到年底持股價值達2.9萬億日圓，由於日圓疲弱，以美元計帳面盈利達80億美元（約624億港元）。

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