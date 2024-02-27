日韓爭飯食 「企業價值」競賽關港股事？

股市未必是零和遊戲，但資金投資分布（Asset Allocation），卻是餅狀分切，如無新進資金，則是此消彼長的格局。亦即某地大量吸金後，同區其他地方的獲資金投入量就相對變少。日本升，港股跌，雖沒有直接關聯的證據，但以上述無新投資資金的假設下，此消彼長就成了爭飯搶食格局，如今韓國也來個急起吸金的「企業價值提升」之舉，簡單比喻就是日本有日特估，韓國正炮製韓特估，中特估邊廂也力谷「市場管理」，金融市場搶食世界愈演愈烈，港股又如何能置身事外？

世界所有交易市場，做得起、做不起，條件是「有價有市才有交易」，要吸引資金投資，單靠股份吸引，並不夠，背後的「價值體現」，還有管理層質素、管理體制、公司管治成效、經營前景，政治或政策風險考量等。

所謂一地飛升，區區效法，國際市場更是如此。有鑑於日股的表現，韓國亦趕忙推出幫助上市公司改善公司治理的計劃，以改善被標籤投資不「友善」的關鍵─股票價值較其他亞洲市場低估的問題。

其金融服務委員會在聲明中表示，在即將推出的「企業價值提升計劃」中，會優先考慮股東回報的公司將獲得激勵措施和稅收優惠。

南韓也計劃在第三季推出「南韓價值上升指數」，與日本JPX Prime 150指數類似。該指數將由實踐最佳企業價值的公司組成，預料會被退休基金和其他機構投資者用作基準。

這個「企業價值提升計劃」，中國從2022年提出的中特估到，到今年初國資委產權管理局負責人揚言，要把「市值管理成效」納入對中央企業負責人的績效考評，實際是衝着「企業價值提升」的方向進發。

日本突襲成功後，中國、韓國已正式在「企業價值提升」的賽道上奔馳，這潮流與賽果，也直接影響亞太區的資金取向，以至港股吸引力，值得大家留意。

至於為何，「企業價值提升」關港股事，答案可參附圖。

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