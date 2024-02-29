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T+0為何成了股市禍害？

財金 07:55 2024/02/29

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T+0就是個交易制度，何解成了股市禍害？

內地政府為堵截內地券商或機構做空亂市，自2024年1月起設置多重「防漏」措漏，當中變相（T＋0）的做法，便是嚴禁向利用融券實施「日內回轉交易」。

T+0=日內回轉交易？

為響應監管部門的要求，內地券商積極對應違規融券交易（借貨沽空）。其中中信証券 （06030） 已在公司APP發提示：為落實中證監的相關要求，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T＋0交易）的投資者提供融券（即孖展）。

而2月28日《上海證券報》頭版便是有關券商響應禁T+0融券操作的報道。

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所謂利用融券實施日內回轉交易，是指投資者在同一交易日內，既融券賣出某隻股票，又透過擔保品買入這隻股票，從而達致變相T＋0的效果。

據內地證券界透露：

「融券變相T+0行為利用借入的股份當天沽出的特點，與買入行為結合，通過高沽低吸，而獲得股價日內波動收益。」

限制該行為，可約束不當套利，有利保護廣大中小投資者的公平交易權利。

中證監於今年1月28日宣布，3月18日起將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，限制融券效率，也體現了這一思路。

 

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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