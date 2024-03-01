美國減息成2024最不靠譜預測 （全圖解構）

美聯儲由停加息、預期減息，再到「息難下」，甚至有「息反升」的可能，經濟學家與大行們對是輪美國息率趨勢預期的準繩度幾近為零的關鍵是什麼？

美國減息似乎成為2024年最不靠譜的預測

單是美國3月減息機率的增減，更着看天空閃電一般。最近的減息機會率是4%

▼ 點擊圖片放大

數天前，美國3月減息預期僅得2%

▼ 點擊圖片放大

美國1月個人消費支出(PCE)物價指數環比升0.3%，核心PCE物價指數升0.4%。PCE指數同比升2.4%，數字盡管是近3年最細的同比升幅。而美聯儲官員也在檢視上月物價壓力反彈的數據，目前轉為關注通脹的整體進展，接連又示這可能為今年稍晚的減息奠定基礎。但從美債息的反應，對上述數據，對近季減息預期卻未有太大轉變。

▼ 點擊圖片放大

對於美國減息預期的龍門大遷移，美息難下,除了通脹、就業,背後還有美國經濟周期的趨勢考量。尚美國經濟周期仍未有轉差，甚至有底部翹上的迹象時，大家對美國減息的預期就要有多一份一延再延的心理準備。

下文及附圖，大家不妨仔細思考美息難下，高息長掛的趨勢。當中包括美國企業盈利赫赫反映美國經濟周期有再度觸底回升跡象，按照中銀證券的報告更提出美國經濟周期或已進入新一輪上行期。

從各項高頻數據顯示美國經濟韌性仍存，經濟周期回升或仍在途中。息率水平的回落並非經濟周期上行的必要條件，所以美國實現減息的時間，更大機會是一拖再拖。美國強健的居民資產負債表及生產效率的提高都是推升本輪美國經濟周期的關鍵。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除非美國經濟上行周期被打斷，否則在美國經濟周期走勢偏離預期的趨向下，美國貨幣和財政政策倘出現超預期收緊，將令金融風險再度飈升。

從利率市場的反應，市場美國減息機會率的預期是一縮再縮，甚至美國息口上升更有可能死灰復燃，投資者必須小心為上。

...