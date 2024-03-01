  • 13°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國證監大為緊張的DMA

財金 14:26 2024/03/01

分享：

分享：

中證監罕見在年後夜間召開記者會，事緣內地A股市場年後跌現沽貨潮，市場肅殺之氣禍及港股，中國證監連夜開記者會發布DMA的市場操作情況，內地主要財經報章頭版均現DMA之名，到底DMA對股市威力有多大？

中證監急忙召開記者會，發布DMA事態,最新跟進詳見【DMA之雷】一文

點擊圖片放大

內地主要財經報章頭版，紛紛跟進DMA事態

點擊圖片放大

 

是次主角名DMA，全稱是Direct Market Access，在交易中為直接市場接入，指投資者或者交易者可以通過某些平台或者機構，直接連接到交易所或者其他市場，落盤或交易的方式。

點擊圖片放大

內地報道指，券商收緊DMA業務，只允許私募自營的資金運作，募集的資金逐步清退（合約到期之後不能再續）；DMA業務槓桿比例不能超過1：1。隨後陸續有機構證實，確實接到通知，後續不能新增DMA策略規模，引發量化私募急劈貨，拖垮股市行情。

DMA的用家多為對冲基金、量化基金、高頻交易者等。交易者通常會使用一些專業平台或者券商服務，如Interactive Brokers、Bloomberg、E-Trade等，多涉及量化交易操作（程式盤），比如演算法交易、智能路由、市場數據、風險管理等。

DMA的優勢是可減少中間環節，提高交易的速度和效率，降低交易的成本和風險，同時也可以保護交易者的隱私和策略，與傳統交易（通常指OTC（場外交易市場））相比，DMA落盤更具靈活性與透明度，適合高階交易者。

點擊圖片放大
+3
+2

根據內地對冲基金上海半夏投資管理中心估計，今年初上述相關產品規模達2,000億元人民幣。據悉，使用DMA進行自營交易的量化投資者可繼續採用此策略，但其槓桿率將在投資時受限制。

DMA槓桿縮減中

根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節後開市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量佔全市場成交比例約3%。DMA業務平穩減槓桿，有助市場風險防控，有利市場平穩健康運行。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

「7-11」 股市爆升密碼？
今日
「7-11」 股市爆升密碼？
美國減息為何成最不靠譜預測 （全圖解構）
今日
美國減息為何成最不靠譜預測 （全圖解構）
【DMA事件】 內地424家私募被處分式註銷
今日
【DMA事件】 內地424家私募被處分式註銷
辣招成歷史　「摸貨」客重出江湖？
今日
辣招成歷史　「摸貨」客重出江湖？
港府撤辣 公司名義買樓有著數？
今日
港府撤辣 公司名義買樓有著數？
中國證監會 H股 宏觀分析 指數 期貨 中國 市場動向 基金 風險管理 上海證券交易所綜合股價指數

上一篇文章

【DMA事件】 內地424家私募被處分式註銷

下一篇文章

辣招成歷史　「摸貨」客重出江湖？