內地股市插水 DMA作惡？ 第三版

內地A股市場再現波動，上證綜指3000點失守，市場肅殺之氣更禍及港股，到底所謂何事？

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綜合內地媒體報道，又是一波與量化相關的槓桿操作有關，是次主角名DMA，全稱是Direct Market Access，在交易中為直接市場接入，指投資者或者交易者可以通過某些平台或者機構，直接連接到交易所或者其他市場，落盤或交易的方式。

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內地有消息稱，券商收緊DMA業務，只允許私募自營的資金運作，募集的資金逐步清退（合約到期之後不能再續）；DMA業務槓桿比例不能超過1：1。隨後陸續有機構證實，確實接到通知，後續不能新增DMA策略規模，而這波殺跌與其息息相關。

DMA的用家多為對冲基金、量化基金、高頻交易者等。交易者通常會使用一些專業平台或者券商服務，如Interactive Brokers、Bloomberg、E-Trade等，多涉及量化交易操作（程式盤），比如演算法交易、智能路由、市場數據、風險管理等。

DMA的優勢是可減少中間環節，提高交易的速度和效率，降低交易的成本和風險，同時也可以保護交易者的隱私和策略，與傳統交易（通常指OTC（場外交易市場））相比，DMA落盤更具靈活性與透明度，適合高階交易者。

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