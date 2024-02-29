讓中證監大為緊張的DMA

中證監罕見在年後夜間召開記者會，事緣內地A股市場年後跌現沽貨潮，市場肅殺之氣禍及港股，中國證監連夜開記者會發布DMA的市場操作情況，內地主要財經報章頭版均現DMA之名，到底DMA對股市威力有多大？

中證監急忙召開記者會，發布DMA事態

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內地主要財經報章頭版，紛紛跟進DMA事態

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是次主角名DMA，全稱是Direct Market Access，在交易中為直接市場接入，指投資者或者交易者可以通過某些平台或者機構，直接連接到交易所或者其他市場，落盤或交易的方式。

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內地報道指，券商收緊DMA業務，只允許私募自營的資金運作，募集的資金逐步清退（合約到期之後不能再續）；DMA業務槓桿比例不能超過1：1。隨後陸續有機構證實，確實接到通知，後續不能新增DMA策略規模，引發量化私募急劈貨，拖垮股市行情。

DMA的用家多為對冲基金、量化基金、高頻交易者等。交易者通常會使用一些專業平台或者券商服務，如Interactive Brokers、Bloomberg、E-Trade等，多涉及量化交易操作（程式盤），比如演算法交易、智能路由、市場數據、風險管理等。

DMA的優勢是可減少中間環節，提高交易的速度和效率，降低交易的成本和風險，同時也可以保護交易者的隱私和策略，與傳統交易（通常指OTC（場外交易市場））相比，DMA落盤更具靈活性與透明度，適合高階交易者。

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根據內地對冲基金上海半夏投資管理中心估計，今年初上述相關產品規模達2,000億元人民幣。據悉，使用DMA進行自營交易的量化投資者可繼續採用此策略，但其槓桿率將在投資時受限制。

DMA槓桿縮減中

根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節後開市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量佔全市場成交比例約3%。DMA業務平穩減槓桿，有助市場風險防控，有利市場平穩健康運行。

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