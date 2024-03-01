【DMA事件】 內地424家私募被處分式註銷

DMA再度在中港股市捅出幺蛾子，中證監除了連夜開記召、發文交待，肅清行動亦豪不手軟，截至2月29日，被處分式註銷私募機構多達424家，反映監管機構的出清力度升級。

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在今年1月，A場細市值、微市值股股價暴跌，其後中證500和中證1000指數大幅拉升，令採用DMA（好淡收益掉期）對冲策略的量化私募呈「兩邊蝕」，盡管2月中下旬A股「國家隊」救市把跌勢止住，但據中基協官網數據統計，截至2月29日，今年以來已有491家私募基金管理人註銷，其中443家都在2月註銷。

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上述491家被註銷的私募機構中，有424家是屬於「協會註銷」，還有62家屬「主動註銷」，只有5家屬「依公告註銷」。

根據中基協官網介紹：

「協會註銷」包含因紀律處分、異常經營及失聯等情形註銷的私募基金管理人。

據內地媒體解讀，2月大量私募機構註銷，是因為私募行業「扶優限劣」態勢持續升級，監管部門加強對違規私募機構的管理和處罰，「偽私募」、「亂私募」進一步出清，可以提高私募基金行業公信力、重振市場信心，進而推動行業高質量發展。