  • 13°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DMA事件】 內地424家私募被處分式註銷

財金 14:31 2024/03/01

分享：

分享：

DMA再度在中港股市捅出幺蛾子，中證監除了連夜開記召、發文交待，肅清行動亦豪不手軟，截至2月29日，被處分式註銷私募機構多達424家，反映監管機構的出清力度升級。

有關DMA的介紹及詳細操作、獲利方式，詳見【讓中證監大為緊張的DMA】一文

在今年1月，A場細市值、微市值股股價暴跌，其後中證500和中證1000指數大幅拉升，令採用DMA（好淡收益掉期）對冲策略的量化私募呈「兩邊蝕」，盡管2月中下旬A股「國家隊」救市把跌勢止住，但據中基協官網數據統計，截至2月29日，今年以來已有491家私募基金管理人註銷，其中443家都在2月註銷。

點擊圖片放大
+4
+3

上述491家被註銷的私募機構中，有424家是屬於「協會註銷」，還有62家屬「主動註銷」，只有5家屬「依公告註銷」。

根據中基協官網介紹：

「協會註銷」包含因紀律處分、異常經營及失聯等情形註銷的私募基金管理人。

據內地媒體解讀，2月大量私募機構註銷，是因為私募行業「扶優限劣」態勢持續升級，監管部門加強對違規私募機構的管理和處罰，「偽私募」、「亂私募」進一步出清，可以提高私募基金行業公信力、重振市場信心，進而推動行業高質量發展。

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

「7-11」 股市爆升密碼？
今日
「7-11」 股市爆升密碼？
美國減息為何成最不靠譜預測 （全圖解構）
今日
美國減息為何成最不靠譜預測 （全圖解構）
中國證監大為緊張的DMA
今日
中國證監大為緊張的DMA
辣招成歷史　「摸貨」客重出江湖？
今日
辣招成歷史　「摸貨」客重出江湖？
港府撤辣 公司名義買樓有著數？
今日
港府撤辣 公司名義買樓有著數？
市場動向 中國市場 基金 中國證監會 A股

上一篇文章

美國減息為何成最不靠譜預測 （全圖解構）

下一篇文章

中國證監大為緊張的DMA