寵物圈上的「星期狗」與「星期貓」

近10年，全球共同現象是，細路少了，毛孩多了。少子化、不婚化和高齡化社會現象加劇，衍生出「單身經濟」、「毛孩經濟」快速發展。寵物飼養人數不斷增加，寵物消費亦趨多元化，在需求增加下，毛孩經濟中「星期貓」與「星期狗」的出現又代表了什麼?

寵物經濟帶動多種產業

2021年中國市場上的寵物貓數量為5806萬隻，寵物狗數量為5429萬隻，盡管貓經濟穩定上升，但狗經濟仍佔據寵物市場的最大份額。養寵物人群年齡層以 90後為主，其中七成以上養寵時間已超過兩年，狗和貓仍然是寵主偏好的寵物類別。自2010年以來，市場規模從僅有的140億元飈升至2020年的2065億元，複合成長率高達30.9%。盡管受到2020年疫情的影響，但在過去十年中，大多數時間的增長率都維持在10%以上。寵物產業涵蓋了衣、食、住、行、醫等多個類別，產業鏈長且覆蓋範圍廣泛，寵物消費也呈現出精細化發展的趨勢。

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寵物醫療市場具增長空間

人們對毛孩的需求和關注不斷增加，對寵物的照顧也趨向寵物人性化（Pet humanization），且隨著寵物的平均壽命延長，寵物醫療品類市場份額穩步增長。新的產業類，如保健品、疫苗和體檢等也不斷出現。寵物診療憑第四的滲透率佔據醫療品類中第一的市場份額，佔據了醫療品類市場的領先地位，未來的發展前景非常廣闊。

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星期貓？星期狗？

「星期貓」、「星期狗」，就是購買貓、狗時非常活潑，寵物在飼養幾天後就開始生病，甚至死亡的情況。這種情況的出現主要是因為網絡零售的方便性，網絡平台上購買寵物的需求量愈來愈大，於是賣家為了降低成本，以低價大量進貨。在寵物養殖場中，為了節省成本，很多貓、狗被關在一起飼養，空氣不流通，衞生條件極差，這導致很多貓、狗感染了傳染病。然後將這些病狗和病貓一起運送到全國各地。由於染病寵物存在潛伏期，具體的染病時間和地點很難確定，因此消費者想要全額退款也很困難。

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寵物行業的歪風，證監管尚有不足

中國寵物市場存在大量問題，這考驗著相關部門的監管能力。寵物經濟的快速發展為從業者帶來了新的機遇，但只有通過不斷提高人才培養、加強行業協會的引導和加強法律監管，才能打擊市場亂象、保障消費者權益，使寵物經濟得以持續發展並取得更好的成果。

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