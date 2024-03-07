【美息龍門陣】美聯儲減息≠減息周期啟動 （持續更新）

美聯儲3月17日議息，在此之前，聯儲局主席鮑威爾的國會證詞將成為息率前景的焦點，繼昨晚出席眾議院後,今晚還會出席參議院作證。 鮑威爾出席眾議院金融服務委員會作證會稱，美國今年有望減息，但又不急於啟動減息周期。言下之意是今年會減息，但操作並非持續性地減。因為持續或接連下調利率，就相當於減息周期啟動。

過去大半年，美國在減息的議題上，砸碎不少經濟學家、大行等預測，最的關鍵說詞如下：

1.鷹態之言：在確信戰勝通脹前，聯儲局並不急於啟動減息周期。

2.披鴿實鷹：聯儲局今年有望減息，不過美國經濟和勞動力市場強勁，減息決定需要經過深思熟慮，不急於啟動減息周期。

3.減息時點：繼續以年內某個時點為主，強調減息決定需要經過深思熟慮。言今年某個時候開始，減少政策限制（減息）可能適當，但經濟前景存在不確定性，且通脹朝向2%目標，持續取得進展也不確定。

4.美聯儲投委員會：在更有信心通脹持續邁進2%目前，預計下調目標（利率）範圍並不合適。

5.經濟形勢：未有理由和證據美國在短期內會陷入經濟衰退，到目前為止，美國經濟仍穩步增長，勞工市場緊張、強勁依然，料美國經濟續穩步增長。

▼ 點擊圖片放大

《褐皮書》作為聯儲局兩周後議息的重要依據，最新地區經濟報告，有2大要項：

1. 未來經濟增長前景仍保持樂觀，多數地區就業職位以輕微至適度步伐增長。

2. 薪酬壓力未減，盡管勞工市場緊張狀況進一步緩和，企業普遍較易填補職位空缺，但各地區薪酬進一步上升，通脹壓力持續存在，但部分地區通脹有所放緩。

美國數據參考：

1.1月職位空缺減少2.6萬個，至約886萬個，職位空缺量略多於市場預期的885萬個；俗稱「小非農」的2月美國私人企業就業職位增14萬個，增幅略小於市場預期的15萬個。

市場目前預計，聯儲局6月減息的機會率在67.9%。

▼ 點擊圖片放大

第二版 從最新數據看市場反應

美國剛公布，1月工廠訂單月率低於預期與前值，錄得-3.6%，為2020年4月以來最大降幅。同時2月數據也反映頹勢，美國2月ISM非製造業PMI錄得52.6，低於預期值53。工廠訂單和非製造業PMI數據下行，令市場對減息預期的樂觀度進一步推進。

▼ 點擊圖片放大

第一版 美聯儲2024年票委派系分布及表態

美聯儲減息遲遲未有落實，市場對於美國減息時點、減息幅度的爭論愈演愈列，美國減息一方面要看影響美國息口的經濟數據指標，另一方面也要看美聯儲票委派系取態，本篇帶你識清儲局烽火台的人脈派系。

有關影響美國息口的經濟形勢及數據，大家可參考美國減息之譜

本篇聚焦美聯儲FOMC中有投票權的鷹鴿派系變化。

在加息周期中，鷹派主張加息，鴿派主張保持利率穩定甚至減息； 在減息周期中，鷹派主張延後減息和減低減息幅度，鴿派則相反； 中間派，則是對加息或減息都是無棱兩可的取態。

美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）一共由12成員組成，每年召開8次會議，討論經濟和金融狀況，並投票制定恰當的貨幣政策來達成就業最大化和物價穩定的任務。

美聯儲7位理事會成員在職期間擁有永久投票權，每次會議都能投下關鍵的一票；紐約作為全美的金融中心，是美國經濟最發達、金融活動最活躍的地方，因此紐約聯儲主席也能享有永久投票權。剩餘的11個地區聯儲主席共用4個投票權，每年進行輪換。無投票權的官員也要出席會議、參與討論。

2024年，FOMC中擁投票權的票委要換人，兩位鷹派官員卡什卡利和洛根將換出，換入兩鴿派即博斯蒂克及戴利；鴿派還有古爾斯比換出，換入鷹派梅斯特。

各派系就位情況，下圖為美聯儲主席及副主席，還有6位理事會成員的背景及取態。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

​​​​​​美聯儲除了理事成員外，還有固定票委、2024年地區聯儲票委，共5位，以及3位其他地區聯儲主席，訂戶可登入，繼續瀏覽

...