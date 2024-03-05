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美息圖鑑 美聯儲12票委有啟示 (持續更新)

財金 20:38 2024/03/05

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美聯儲3月17日議息，在此之前，聯儲局主席鮑威爾的國會證詞將成為息率前景的焦點，他將於周三（6日）在眾議院和周四（7日）在參議院作證。

在近期欠缺數據參考的情況下，鮑威爾以至一眾FOMC成員的取態，將會成為美息後續趨勢的重要參考。

點擊圖片放大

美聯儲減息遲遲未有落實，市場對於美國減息時點、減息幅度的爭論愈演愈列，美國減息一方面要看影響美國息口的經濟數據指標，另一方面也要看美聯儲票委派系取態，本篇帶你識清儲局烽火台的人脈派系。

有關影響美國息口的經濟形勢及數據，大家可參考美國減息之譜

本篇聚焦美聯儲FOMC中有投票權的鷹鴿派系變化。

在加息周期中，鷹派主張加息，鴿派主張保持利率穩定甚至減息；

在減息周期中，鷹派主張延後減息和減低減息幅度，鴿派則相反；

中間派，則是對加息或減息都是無棱兩可的取態。

美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）一共由12成員組成，每年召開8次會議，討論經濟和金融狀況，並投票制定恰當的貨幣政策來達成就業最大化和物價穩定的任務。

美聯儲7位理事會成員在職期間擁有永久投票權，每次會議都能投下關鍵的一票；紐約作為全美的金融中心，是美國經濟最發達、金融活動最活躍的地方，因此紐約聯儲主席也能享有永久投票權。剩餘的11個地區聯儲主席共用4個投票權，每年進行輪換。無投票權的官員也要出席會議、參與討論。

2024年，FOMC中擁投票權的票委要換人，兩位鷹派官員卡什卡利和洛根將換出，換入兩鴿派即博斯蒂克及戴利；鴿派還有古爾斯比換出，換入鷹派梅斯特。

各派系就位情況，下圖為美聯儲主席及副主席，還有6位理事會成員的背景及取態。

點擊圖片放大
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​​​​​​美聯儲除了理事成員外,還有固定票委、2024年地區聯儲票委,共5位,以及3位其他地區聯儲主席,訂戶可登入,繼續瀏覽

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撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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