為何滙豐等銀行要拒絕為「摸貨」造按揭？

港府在財政預算案後全面撤銷辣稅，樓市全面復甦，「摸貨」客也蠢蠢欲動，不過主流銀行似乎「有生意都唔想做」，據《香港經濟日報》報道，滙豐銀行3月5日明確通知前綫代理，停止「摸貨」交易按揭申請，即不會向接「摸貨」的買家承造按揭，買家要另找按揭渠道，否則就要全資（Full Pay）買樓。報道指，其他銀行包括恒生、渣打、東亞、建行、創興、交通等，合共15間銀行及機構，也已表明不承接「摸貨」按揭。要承造「摸貨」按揭的買家只可在這15家銀行以外另覓出路。

按揭是銀行其中一個重要獲利業務，加上已往本港樓市按揭違約風險低，而即使「摸貨」風險較高，銀行也可透過調高按揭利率來平衡風險，何以選擇直接拒造「摸貨」按揭？

何謂「摸貨」/「摩貨」？

「摸貨」或稱「摩貨」，皆是音譯自英文「Confirmor」，正確中文名稱為確認人，是買家在與原業主簽署正式買賣合約後的身份，但其在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

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雖然樓市短期難以再掀炒風，但只要滿足兩項條件，「炒樓」（按原額外印花稅條款，持有物業2年內沽出可視為炒樓）行為依然會出現

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