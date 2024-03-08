2023年網紅竹筒奶茶為何隕落了？

香港的茶飲店百花齊放，台式手搖飲品已經進軍香港市場多年，近年內地茶飲品牌繼喜茶與奈雪來港開店，主打健康蔬果茶的「茶救星球」、內地平民茶飲店「蜜雪冰城」等等，多間內地茶飲品牌相繼襲港！ 有一款2023年爆紅的奶茶，內地新晉網紅「竹筒奶茶」，需排隊1-2小時，日銷過千杯，旅遊區的一條街開10家奶茶店，從一炮而紅到無人問津，沒來得及香港開店就已經隕落，為何短短一個月時間就已經沒人喝了？

中國新式茶飲行業

中國連鎖經營協會新茶飲委員會發布的《2023新茶飲研究報告》顯示，中國新茶飲門店總數達51.5萬家，全國新茶飲市場規模從2018年500多億元到2023年8月達到1498億元，到2025年國內消費市場規模有望突破2000億元。

竹筒奶茶的由來

為了在競爭激烈的新式茶飲市場突圍而出，茶飲品牌各出奇謀，「茶色煙雨」研發出竹筒奶茶，在貼有蘇州標籤的竹筒裡面裝奶茶，然後在上面擠一層奶蓋，加上餅乾碎裝飾，這樣一杯竹筒奶茶售價 20-40元人民幣不等。

時勢造網紅

適逢疫後旅遊復甦，消費者都是「人有我有」心態蹭蹭熱度，排隊一小時買竹筒奶茶，便第一時間拍照打卡放上小紅書、微博、抖音等社交平台，為旅途中的城市打卡，竹筒奶茶配合古色古香的旅遊景點，相當吸睛。時勢造網紅，竹筒奶茶就這樣一炮而紅。

關於竹筒奶茶的影片，短視頻平台有3.6億次播放量，社交平台相關的帖子有2萬條，大眾點評上更有 #全世界都在喝竹筒奶茶# 的熱點新詞。竹筒奶茶的熱度，使半年內在全國已有30多家直營店和30多家加盟店，北京、上海、杭州等地陸續出現竹筒奶茶。

有淡淡幽香的竹子味道？

大部份奶茶店都只是在普通奶茶杯或膠杯外套了竹筒，只有少數店家所售的竹筒奶茶是在竹筒裡現做。因此，奶茶並沒有竹子的香味，而且大多數人表示竹筒奶茶比其他奶茶更難喝。價格高並不代表品質好，「難喝」成為竹筒奶茶的另一個標籤，竹筒前一秒還在被拍，下一秒就可能被扔進垃圾桶。

除味道問題外，由於竹筒的大小和形狀無法做到一致，竹筒奶茶的最終產品形態有參差不齊的情況。更令人匪夷所思的是，有網友稱竹筒奶茶的每款產品大小不一同價不同量，容量甚至相差出160毫升。

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竹筒奶茶的隕落

竹筒的成本

隨著竹筒飲品的熱潮，批發和定制竹筒杯的生意也蓬勃發展。據一家銷售竹筒杯的店鋪的客服人員介紹，一般奶茶店常選擇外直徑8-10厘米、高12厘米的竹筒杯。這種竹筒杯的售價為33.8元，一組10個。與一般奶茶店使用的塑膠杯或紙杯相比，竹筒杯的包裝成本要高出三至五倍。由於竹筒的使用增加了成本，奶茶店在其他方面不可避免地會削減支出，這可能會產生偷工減料的情況，因此影響飲料品質。

同質化現象

許多店鋪都是在事先準備好的奶茶上直接添加奶蓋和餅乾碎，奶茶的溫度、甜度等無法選擇。製作一杯奶茶只需30秒，並沒有獨門技術，這導致景區一條街上已經有十多家類似的茶飲店。再加上遊客只關注竹筒本身，而不關心品牌，導致同質化現象嚴重，竹筒奶茶的產品質量也良莠不齊。由於缺乏品質監控和設計專利保護，隨時間的推移，遊客逐漸失去了對竹筒奶茶的信任。

食品安全問題

因竹筒明顯褪色，被網友質疑回收重用等衛生問題，更有網友拍攝到有奶茶店員工清洗竹筒。即使竹筒沒有重用，生活中的木制和竹制食品容器相對容易發霉，若儲存不當或儲存時間過長就容易滋生細菌或霉菌，產生毒素。

杭州市臨平區市場監管局通報稱，目前已立案，涉事奶茶店已停業，後續調查情況將及時向社會公佈。

打卡/ 網紅經濟

熱潮過後，消費者便以味道、價錢和創意去衡量。竹筒奶茶跟「博物館熱」的文創雪糕性質差不多，都是在旅遊景區附近銷售，價錢貴、味道一般。然而，文創雪糕以獨特的文化景觀為造型，滿足了遊客的參與感，因此至今仍有不少人願意為其設計買單。

竹子熱潮帶來其他商機

在竹子熱潮的影響下，商家紛紛跟風推出各種改良或衍生產品，例如竹筒冰淇淋、竹筒咖啡、竹簍奶茶以及其他竹子系列茶飲等等。竹筒奶茶的成功讓這些產品也受到關注並獲得一定的市場份額。

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《現製茶飲料》系列標準實施

由中國茶葉學會於2023年11月11日發布，2024年3月1日正式實施的現製茶飲料系列標準《現製茶飲料術語分類基本要求》、《現製茶飲料茶葉原料》、《現製茶飲料製作規範》正式實施，該系列標準規定了現製茶飲料的術語、分類、基本要求、鮮葉原料、製作規範等，適用於現製茶飲料的加工，保障消費者，促進現製茶飲料產業高品質發展。

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