【紥職女將】港女性任董事比例升 任CEO遜中國印度

今天乃三八婦女節，要在職場工作，又要兼顧家庭的姊妹們，實屬不易。從職場的視角看，女將上司為數不少，且根據2023年亞太地區公司的女性董事比例更有持續上升之勢。

這一趨勢在一定程度得益於各個市場推出了旨在促進董事會多樣性的監管措施。然而，另一趨勢也尤其值得關注——近年來，監管機構和投資者已開始著眼於董事會性別多樣性以外的指標。他們逐步開始評估企業在性別薪酬差距、其他高管職位的女性比例以及相關政策、目標和進展是否透明。擴大企業多樣性的參考指標可能有助企業善用更多人才，從而在瞬息萬變的市場中能夠更好地應對風險挑戰、捕捉新機遇。

MSCI的2023年度《女性董事比例進度報告》重點內容包括：

1.在全球範圍內，董事會中女性代表比例得到改善，但增長速度有所放緩，且不同地域的增速存在差異。

2023年MSCI全球基準指數（ACWI）所涵蓋的大中型成分股企業的董事會席位中，女性董事佔比為25.8%，較2022年略高一個百分點。 女性董事比例達到30%或以上的成分股公司比例從2022年的38%，上升到41%。 發達市場企業的女性董事比例（32.9%）仍遠高於新興市場企業（17.1%）。 在亞太地區，2023年女性擔任董事席位佔比為18.2%，較2022年的16.6%有所上升。 澳洲（40.8%）、新加坡（25.3%）、香港（19.0%）和南韓（16.3% ）是亞太地區進展最大的市場，這些市場的女性董事比例增加了三個百分點或以上。在南韓、台灣和香港，董事會成員均為男性的企業比例錄得最大降幅。 ▼ 點擊圖片放大

2.儘管總體上董事會層面女性代表的比例取得了進展，然而包括董事會主席在內的領導層職位仍然由男性主導。

全球範圍內，董事會領導層職位仍然由男性主導。僅9.1%（2022年為6.3%）的董事會主席和6.5%（2022年為5.8%）的行政總裁職位由女性擔任。 在亞太地區，女性擔任行政總裁的佔比提升了0.9個百分點，上升速度快於全球水平。 在亞太市場，紐西蘭和澳洲由女性擔任行政總裁的佔比錄得最大增長。 在中國內地和香港，女性擔任行政總裁的佔比分別小幅上升至6.7%和4.4%。 ▼ 點擊圖片放大

2023年香港關鍵指標總覽：

女性擔任董事席位的佔比為19.0%，較2022年的16.0%有所增長。

8.8%的企業董事會成員均為男性，較2022年的17.1%有所下降。

4.4%企業的行政總裁由女性擔任，較2022年的4.3%有所上升。

19.1%企業的財務總監由女性擔任，較2022年的14.3%有所上升。

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