女高管上位 亞太不如拉美？

三八婦女節，女性題材不絶，尤其職場晉升的統計、報道更是不少，各機構根據自身的樣本進行女性職場分析。

根據致同會計師事務所在2023年10月至12月期間對全球28個國家近5000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查。結果顯示，亞太地區在促進職場性別多元化方面出現了倒退：2024年女性領導者佔比僅31%，較2023年的32%下降，且更落後於其他地區。

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相比之下，拉丁美洲以36%的女性高管比例卻領先於其他地區。

致同會計師事務所指，過去20年，全球女性高管比例從2004年的19.4%增加至目前的33.5%。但其緩慢的進展仍然令人失望，最新的女性高管比例僅比上年度增1.1個百分點。

全球仍有7%的中型企業中沒有女性高管。是期調查的女性行政總裁的比例從上年度的28%顯著下降至19%。

區域趨勢顯示，在2023年至2024年間，美國女性行政總裁的比例下跌15個百分點，中國也跌了14個百分點。

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，中型企業在提高女性管理層比例的進展緩慢，令人失望。更敦促企業採取積極切實的措施，透過三個途徑來推動性別平等的進展。

一.任命一位任何性別的高管和一位女性高管共同領導企業在多元化、平等和包容（DE＆I）方面的發展；

二.制定專門的DE＆I策略，並進行定期審查，以確保在提高女性高級管理層比例方面取得實質進展；

三.重新評估與返回辦公室工作的相關決策對促進性別平等的影響。