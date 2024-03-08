港女獨立自強力傲視全球

國際婦女節，各式「女題」冒起，作為香港女子，原來也有一佔比是全球最高，那就反映女子的獨立自強能力的財政獨立性。

富途日前發布首份全球女性投資者調查報告，透過調研香港、新加坡、澳洲、北美（加拿大和美國）5個市場共2288名用戶，深入了解全球女性投資者的投資偏好並洞察市場，發掘女性的獨特投資需求和得悉目前所面臨的主要挑戰。

調研結果顯示，大多受訪女性更傾向與伴侶共同作出財務決策，而在長期親密關係中選擇獨立進行所有財務決策的香港女性比例為54.1%，屬全球最高。

報告亦指出，在親密關係中，受訪女性投資者較男性更傾向和伴侶共同作出財務決策。在澳洲和北美，傾向和伴侶共同進行財務決策的受訪女性達到70.8% 及56.3%。值得一提的是，結果顯示香港受訪女性在親密關係中較其他市場女性更傾向於掌握財務決策的主導權，過半（54.1%）香港女性表示，即使處於長期親密關係，她們亦會獨立進行所有財務決策。

此外，香港有近五成（49.5%）受訪女性認為自己已實現經濟獨立，分別有51.8%及46.9%的受訪女性認為擁有個人收入，不必依賴他人財物支持和有能力規劃財務。

她們認為擁有退休金儲蓄和退休計劃是經濟獨立的重要標誌。而投資理財亦被香港女性視為增加潛在收入的重要手段，超過半數（54.8%）女性受訪者認為學習投資理財是有效協助自己加速實現經濟獨立的途徑之一。

港女更傾向進擊投資

相對環球女性投資部署保守的趨向，香港女性傾向進擊投資。從投資策略及偏好來看，數據顯示受訪女性投資者整體的投資偏好和策略較男性保守。以新加坡為例，逾半(59.6%)女性投資者傾向採取保守的投資方式，僅有2.9%受訪女性偏向進擊型投資。相較澳洲、北美及新加坡，願意採取進擊型投資策略的香港女性受訪者比例最高，達18%。

至於在香港，最受香港受訪女性青睞的三大投資產品類別如下（見附圖田）

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女性投資者近年雖然積極參與本地市場，但與男性相比，仍然面臨更多挑戰。報告顯示，全球受訪女性投資者共同面臨三大投資挑戰，包括可投資資金不足（41.6%）、對未知風險感到恐懼（37.7%）以及投資經驗和知識不足（37.4%）。