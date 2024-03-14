【收息攻略】滙豐10厘股息 還可自製5厘Bonus？ 財金 12:37 2024/03/14 分享： 分享： 連同派發日期未定的特別息（0.21美元），滙豐 （00005） 當前預測股息率高達10.8厘，日前滙豐也已除淨末期息（0.31美元），但投資者如若想「以息生息」，且額外一年多賺5厘回報，便不要忘記在期限前作出以下動作。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 ★★電子書系列★★ hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍 還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此> ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 萬科財困迅獲12「白武士」救援 何以與恒大碧桂園待遇不同？ 今日 萬科財困迅獲12「白武士」救援 何以與恒大碧桂園待遇不同？ 【美息龍門陣】最可怕的美息路徑 （持續更新） 今日 【美息龍門陣】最可怕的美息路徑 （持續更新） 雷軍賣車 小米SU7「上市即交付」何以成賣點？ 今日 雷軍賣車 小米SU7「上市即交付」何以成賣點？ 台灣患上「荷蘭病」？ 2024/03/13 台灣患上「荷蘭病」？ 中央力谷「新質生產力」 香港為何是沃土？ 2024/03/10 中央力谷「新質生產力」 香港為何是沃土？ 滙豐控股（00005） 外滙 港股 定期存款 除淨 美元