  • 21°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息攻略】滙豐10厘股息 還可自製5厘Bonus？

財金 12:37 2024/03/14

分享：

分享：

連同派發日期未定的特別息（0.21美元），滙豐 （00005） 當前預測股息率高達10.8厘，日前滙豐也已除淨末期息（0.31美元），但投資者如若想「以息生息」，且額外一年多賺5厘回報，便不要忘記在期限前作出以下動作。

點擊圖片放大
+6
+5

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

萬科財困迅獲12「白武士」救援 何以與恒大碧桂園待遇不同？
今日
萬科財困迅獲12「白武士」救援 何以與恒大碧桂園待遇不同？
【美息龍門陣】最可怕的美息路徑 （持續更新）
今日
【美息龍門陣】最可怕的美息路徑 （持續更新）
雷軍賣車 小米SU7「上市即交付」何以成賣點？
今日
雷軍賣車 小米SU7「上市即交付」何以成賣點？
台灣患上「荷蘭病」？　
2024/03/13
台灣患上「荷蘭病」？　
中央力谷「新質生產力」 香港為何是沃土？
2024/03/10
中央力谷「新質生產力」 香港為何是沃土？
滙豐控股（00005） 外滙 港股 定期存款 除淨 美元

上一篇文章

萬科財困迅獲12「白武士」救援 何以與恒大碧桂園待遇不同？

下一篇文章

【美息龍門陣】最可怕的美息路徑 （持續更新）