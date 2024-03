生日悖論(Birthday Paradox)是一個有趣而令人困惑的機率問題,它揭示了人們對機率的直覺誤判。儘管名字中包含"悖論"一詞,但實際上並不涉及任何矛盾或邏輯錯誤。相反,它顯示了一個看似不可思議的現象:在一個相對較小的人群中,至少有兩人同一天生日的機率竟然遠遠超過我們的直覺。

在一間房間裡至少要有多少人,「最少兩人同一天生日」的機率才會高於「沒有人同一天生日」的機率?

讓我們來詳細解釋生日悖論是如何運作的。假設有一間房間裡有23個人,我們想知道至少有兩個人同一天生日的機率是多少。直覺上,我們可能會認為這個機率應該相當低,因為一年有365天,每個人的生日都是獨立的。然而,事實卻並非如此。

為了計算機率,我們可以採用反向思維的方法。我們可以思考如果沒有兩個人同一天生日,那麼第二個人的生日只能在除去第一個人的生日後的364個剩餘天數中選擇。同樣地,第三個人的生日只能在剩下的363個天數中選擇,以此類推。因此,23個人中沒有重複生日的機率可以計算為:

這樣我們就可以得到沒有重複生日的機率約為0.4927,也就是49.27%。那麼,至少有兩個人同一天生日的機率就是其補集,即:

P(at least one duplicate) = 1 - P(no duplicates)

計算結果為0.5073,即50.73%。這意味著在一個只有 23人 的小群體中,至少有兩個人同一天生日的機率超過了一半。

這現象的解釋在於悖論涉及的組合和比較。當人數增加時,兩個人中至少有一個人與之前的某個人同一天生日的可能性也隨之增加。這種組合的增加使得悖論的結果變得更加令人驚訝。

錯誤的角度去思考

生日悖論的直觀解釋是,我們通常只專注於自己的生日,而忽略了他人之間的生日關係。當我們進行比較時,我們實際上是在尋找與我們自己同一天生日的人,而不是與其他人的同一天生日。「自己與其他人同一天生日」與「任何2個人同一天生日」畢竟是兩回事,機率亦大為不同,這種關注的轉移導致了悖論的出現。

其他人與自己同一天生日的機率

假設我們在一間房間,裡面有n個人。我們要算至少有一個人跟自己同一天生日的機率大於 50%,也就是 q(same birthday with oneself)。對於第n個人來說,他的生日與自己相同的機率也是1/365。因此,至少有一個人與自己同一天生日的機率可以計算為:

q(same birthday with oneself) = 1 - q(no one shares birthday with oneself)

= 1 - (1 - 1/365)^n