各國央行均有自身的議息時間表，然而每季總有一次是世界主要經濟體都在同一周公布議息結果，因此這星期也被市場視為是「央行超級周」。最新一次「央行超級周」在3月19日展開，期內至少十三個國家將會公布最新利率，牽動六大主流貨幣。

當中全球第四大經濟體日本與排名14的澳洲率先公布議息結果，日本17年來首次加息，並結束日本結束負利率。3月20日中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.45%，5年以上LPR為3.95%，皆與上月持平，符合市場預期。

美國聯儲局3月21日早上公布議息結果，連續第5次維持利率不變，聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間，符合市場預期。點陣圖維持今年累計減息3次的預期，今年聯邦基金利率預期中值為4.6%，與去年12月的預測一致。

全球最大經濟體美國在香港時間3月21日公布議息結果 。息口影響投資，對金融市場有極大啟示作用。

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以下是各國最新議息結果：

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