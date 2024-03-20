「小米汽車超級工廠」 有何「超級」？

小米 （01810） 3月20日公布業績按年多賺6倍，旗下「小米汽車超級工廠」也於同日正式揭幕，「小米汽車超級工廠」（Xiaomi Automobile Gigafactory） 是小米註冊的商標之一，「小米汽車超級工廠」到底有何「超級」？

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