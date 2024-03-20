「小米汽車超級工廠」 有何「超級」？ 科技 16:32 2024/03/20 分享： 分享： 小米 （01810） 3月20日公布業績按年多賺6倍，旗下「小米汽車超級工廠」也於同日正式揭幕，「小米汽車超級工廠」（Xiaomi Automobile Gigafactory） 是小米註冊的商標之一，「小米汽車超級工廠」到底有何「超級」？ ▼點擊圖片放大 +9 +8 ★★電子書系列★★ hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍 還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此> 撰文 : 許江明 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 Google研AI系統 輸入照片音訊生成影片 今日 Google研AI系統 輸入照片音訊生成影片 NVIDIA人形機械人 基礎模型亮相 今日 NVIDIA人形機械人 基礎模型亮相 蘋果展示研AI成果 構建多模態大模型MM1 2024/03/19 蘋果展示研AI成果 構建多模態大模型MM1 「eVTOL」預計規模超萬億美元 全球汽車股將變航空股？ 2024/03/18 「eVTOL」預計規模超萬億美元 全球汽車股將變航空股？ Vision Pro已被華為註冊 Apple內地推售存變數 2024/03/18 Vision Pro已被華為註冊 Apple內地推售存變數 小米集團－W（01810） 新能源 汽車 科技產品 雷軍 小米