爆紅AI寫手 Kimi有點累

內地掀起Kimi概念，屬AI課題下的「得力」工，Kimi到底有幾強？

Kimi在內地股場大熱走紅，應用上，Kimi卻因為有「太多人和她聊天」累了。

其創辦企業月之暗面表示，Kimi智能助手的App和小程序自3月20日起出現「系統負荷過重」的異常情況。小編自昨日至今透過微信小程序經過幾番嘗試，都未能得到Kimi的回覆。

盡管仍未能親身體驗Kimi有幾強，但看好此概念的內地券商不少。

中信建投研報認為，Kimi有望解決更複雜的應用場景，未來可能在極短時間內通過長文本優異表現成為國內C端AI爆款應用。隨着內測逐步推進，更多更複雜應用場景有望落地，AI應用將迎良好發展機遇。Kimi用戶數持續提升，短暫算力支持不足情況已現，考慮後續模型訓練和推理需求，預期算力需求進一步提升，帶動算力需求落地。

國金證券表示，大模型不斷升級，拉動AI硬件需求持續旺盛。從最近相關公司業績及指引來看，GPU、ASIC、AI服務器、光模塊、交換機等需求維持高速增長。

中原證券指出，當前美國對高端GPU供應限制不斷趨嚴，國產AI算力芯片廠商迎來黃金發展期。海光DCU、寒武紀思元系列、華為昇騰系列專用型AI芯片等有望加速實現國產替代，進入高速成長期。

Kimi背景介紹

據公開資料顯示，Kimi來自月之暗面公司，成立於2023年3月，是國內大模型領域的關鍵「玩家」，其核心團隊曾參與Google Gemini、Google Bard、盤古NLP、悟道等多個大模型的研發。

月之暗面在2023年10月，推出首個面向C端的產品「Kimi智能助手」（Kimi Chat），支援20萬漢字的長文本輸入。截至今年3月，Kimi智能助手已能啟動200萬字無損上下文內測。

Kimi智能助手能幫助用戶解鎖六大使用場景：

一是長文總結和生成：通過提問和檔上傳等功能，能迅速對眾多文獻和報告進行摘要提煉。

二是聯網搜索：搜索即時資訊，迅速整合並提供詳盡回答，同時提供資訊來源，確保對話的豐富性和準確性。

三是數據處理：把繁雜的資料整理成表格，有助數據分析，從而提高工作效率。四是編寫代碼：能幫助理解和編寫代碼。

五是用戶交互：Kimi Chat提供豐富多樣的人格化聊天互動體驗，可扮演與名人對話。

六是翻譯：支援多語言互譯功能，説明實現無障礙溝通。

Kimi智能助手在長上下文視窗技術上持續反覆運算，領先於其他同類產品，在複雜任務、長文檔及長對話場景中或更具優勢。