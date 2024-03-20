AI長文寫手 Kimi爆紅內地

內地掀起Kimi概念，又是AI課題下「得力」工，Kimi何強之有？

據公開資料顯示，Kimi來自月之暗面公司，成立於2023年3月，是國內大模型領域的關鍵「玩家」，其核心團隊曾參與Google Gemini、Google Bard、盤古NLP、悟道等多個大模型的研發。

月之暗面在2023年10月，推出首個面向C端的產品「Kimi智能助手」（Kimi Chat），支援20萬漢字的長文本輸入。截至今年3月，Kimi智能助手已能田啟動200萬字無損上下文內測。

Kimi智能助手能幫助用戶解鎖六大使用場景：

一是長文總結和生成：通過提問和檔上傳等功能，能迅速對眾多文獻和報告進行摘要提煉。

二是聯網搜索：搜索即時資訊，迅速整合並提供詳盡回答，同時提供資訊來源，確保對話的豐富性和準確性。

三是數據處理：把繁雜的資料整理成表格，有助數據分析，從而提高工作效率。四是編寫代碼：能幫助理解和編寫代碼。

五是用戶交互：Kimi Chat提供豐富多樣的人格化聊天互動體驗，可扮演與名人對話。

六是翻譯：支援多語言互譯功能，説明實現無障礙溝通。

Kimi智能助手在長上下文視窗技術上持續反覆運算，領先於其他同類產品，在複雜任務、長文檔及長對話場景中或更具優勢。