美聯儲意外寬鬆 鬆了什麼？

美聯儲公布利率按兵不動，是符合預期但也了無新意，點陣圖維持今年減息3次的預測不變，但市場何以歡騰？這要多得美聯儲主席鮑威爾的意外寬鬆加碼，暗示可能很快會放慢縮表速度，環球主要股市隨即鼓舞。這是息率不變不減下，換上另一重寬鬆的包裝說法？

到底「縮表」是什麼來着？

縮表的「表」指的「資產負債表」，縮表就是縮減「資產負債表」。

「資產負債表」又是什麼？這實際是會計常見的字眼，簡單的組成可以理解為：

資產（Assets）＝權益（Equity）＋負債（Liability）

而美聯儲的縮表，主要圍繞是負債的操作。

縮表的實際是中央銀行收緊貨幣政策的手段，以美國為例，就是指美聯儲（Fed）縮減「自身資產負債表規模」，將量化寬鬆（QE即Quantitative Easing以非傳統的貨幣政策將資金注入市場，提振經濟的操作）政策期間印出來的錢慢慢收回。

以 2020 年為例，受疫情影響，美聯儲開始大量購買美國公債甚至公司垃圾債，進行「無限 QE」，市場熱錢流動增加。

而通常債券到期贖回後，美聯儲會再運用此筆資金投資其他債券，令熱錢持續在市場滾動，此操作稱為「再投資」。

縮表實際是減少「再投資」

倘美聯儲只是減少每月買債規模，實際是稱不上縮表，因為這不過是少買，並非不買。

「縮表」是指美聯儲買入的債券在到期後不再進行交易，政府資產與負債會同時減少，資金被政府收回去，這才稱得上是「縮表」。

在政府不再購買債券的情況下，市場熱錢減少，與加息有着二曲同工之效。所以縮表也是降低市場流通貨幣的一種方法，也是控制市場經濟，減低通貨膨脹風險降低的方式。

...