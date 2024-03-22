國產「偉哥」年收13億 男人至寶有「金戈」？

「偉哥」- 威而鋼 （Viagra），學名﹕西地那非 Sildenafil，由美國輝瑞公司研發，起初該藥物的研發目標是為了缓解心血管疾病而研發，由於當年的臨床測試結果未能達到研發預期，因而無法成為治療心血管疫病的藥物。但在試驗宣告失敗後，治療者卻不願意交出餘下的藥物，經研究人員追查下發現，「偉哥」擁有治療男性勃起功能障礙的療效。

「偉哥」於1998年在美國上市，2000年打進中國市場，因版權問題一直壟斷了國內抗男性勃起功能障礙的藥物市場，而且價格高昂，每粒進口版「偉哥」的零售價約人民幣100元。進口版「偉哥」在中國的專利權在2014年結束後，廣州白雲山醫藥率先獲批首個國產「威而鋼」仿製藥，名為「金戈」，而價錢只是進口版「偉哥」的三分之一，所以「金戈」令治療男性勃起功能障礙藥物在中國盛行起來。

廣州白雲山醫藥 （00874） 2023 年年度報告資料：

在十年間，國產「偉哥」推出後的吸金量達至年收入13憶元人民幣，什麼因素令白雲山「金戈」持久堅硬至今？

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那麼男士勃起障礙得以解決後，白雲山的下一個「明星產品」會是什麼？

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