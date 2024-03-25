職場老年化？ 李澤鉅讓位70歲老臣的啟示

60歲向來被不少本地企業視為退休的界綫，政府推出樂悠咭（可獲長者2元乘車計劃）也以60歲作為分水嶺，不過隨著整體人口平均更長壽更健康，部分企業已開始將退休年齡押後，不少歷史悠久的大企業甚至由60歲以上長者執掌公司。其中長和 （00001） 日前公布，李澤鉅不再擔任集團聯席董事總經理，但將繼續擔任長和主席兼執行董事，霍建寧亦不再擔任集團聯席董事總經理，但獲委任為長和副主席，並繼續擔任執行董事，且同時亦獲委任為集團電訊業務控股公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席。值得留意是獲集團聯席董事總經理晉升的兩位皆年過70歲 。

根據長和網頁顯示，李澤鉅現年59歲，而霍建寧則為71歲。李澤鉅指，隨著霍建寧晉升為公司副主席兼CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席，他將繼續服務並支持集團，並領導集團的電訊部門，亦能讓他有更多的時間陪伴家人。可見二人雖退任集團聯席董事總經理之職，但依然是集團決策最高領導人。

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事實上，很多企業的掌舵人年過70歲，最著名想必是股神巴菲特，而香港行政會議非官守議員也有不少是70歲以上。

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