彩禮文化有礙中國經濟發展？

嫁娶文化，還內含經濟？ 是的，娶個老婆，即使唔擺酒都要有彩禮，影相、旅行，那怕註冊，親友小聚也有花費開銷。即使在內地娶個老婆要準備的彩禮，亦不容少覷。

以彩禮（即香港的禮金）高昂而聞名的江西，繼上年「江西1888萬天價彩禮」文章登上熱榜，近日#江西農村彩禮漲到50萬元#成網路熱話。

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江西天價彩禮

外省男生和江西女孩一旦談到婚嫁，據說有兩種結局： 一是因為娶不起而分手；

二是明明娶得起，但看到女友父母把親家見面變成商業談判而分手。

北京、上海等一線城市幾乎沒有彩禮這個概念；廣東增城、河南鄭州等較發達城市的彩禮基本上屬於象徵意義；而河北邢台、河南太康、山西等省市，彩禮也往往不超過 20萬。而經濟水準、男女比例與江西非常接近的廣西，彩禮金額才 5萬元左右。

江西的彩禮確實不低，但沒有傳説中那麼誇張。綜合網上資料，江西省不同城市的彩禮金額由 12.8萬到 30萬不等。若不包含車房，以彩禮 18.8萬、三金 5萬、酒席 10萬（包括煙酒），簡單一算，最少要 33.8萬。很多時女方父母要求男方在縣城買一套房，若把婚房（全付或首付）、婚房裝修、車加起來，總共要花費過百萬，這就是當地的「標配」。

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不退還彩禮被法院列為「老賴」

以農民工人均月收入約4615元或上海餐飲業服務員月收入約6000元計算，對於數十萬元人民幣的彩禮，已經是其年收入的數倍。

不少男方家庭花光了所有錢，甚至跟親朋好友借一大筆錢，湊彩禮或用作婚宴洗費。江西有銀行曾推出「彩禮貸」，最高可貸30萬元，最長可貸1年，年利率低至4.9%。

江西市縣政府政務的留言板上，都有大量抱怨高價彩禮的問題，以及「相親不成女方不退彩禮」的糾紛來信，地方政府在調解上也十分頭疼。數據截至2022年3月，因「彩禮」糾紛被法院列為失信被執行人的人數接近 1萬人。從地域分佈來看，人最多的省份是安徽、河南、河北、山東、江蘇等地。其中安徽省目前失信被執行人最多，共1704人，在全國排第一。

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為何會導致江西高價彩禮這個現象？

性別比例失衡：江西省的適婚男女比例嚴重失調，導致適婚男性遠多於適婚女性。這種供需不平衡使得女性在婚姻市場上擁有更大的選擇權和議價能力，從而推高了彩禮的價格。

近都會圈效應：江西部分地區經濟發展相對落後，但其地理位置使得其受到週邊大城市的影響。近都會圈的居民更嚮往大都會的高品質生活，因此彩禮價格也隨之提高。

傳統習俗與文化因素：江西地區傳統習俗中，彩禮被視為男方對女方家庭的尊重與感謝，同時也是對女方家庭的一種經濟補償。這種傳統觀念在某種程度上助長了高價彩禮的風氣。

地區行情：不同地區的彩禮金額往往存在一定的「行情」，這種行情很大程度上是由當地居民相互攀比心理所形成的。家庭在談婚論嫁時，彩禮高的有面子，如果沒收彩禮，往往被認為男方家庭困難或自家姑娘有缺陷。

對社會的影響

根據新浪財經的投票活動，接近一半的人認為彩禮貴影響結婚的主要原因。高價彩禮給許多家庭帶來了經濟壓力，尤其是對於經濟條件一般的男性家庭，連湊彩禮這道門檻也難以達到，這種壓力也導致年輕人對婚姻的恐懼和逃避。

高價彩禮也直接導致適齡女性外流，人口流動加劇了性別比例失調，進而影響當地的人口結構和婚姻市場。

《關於審理彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定》

由中華人民共和國最高人民法院制定的一項司法解釋，旨在正確審理涉及彩禮的糾紛案件。該規定自 2024年2月1日起施行，適用於一審、二審案件，但不適用於已終審或申請再審的案件。

1. 彩禮糾紛的適用範圍：以婚姻為目的，依據習俗給付彩禮後，因要求返還產生的糾紛，適用本規定。

2. 禁止借婚姻索取財物：明文禁止一方以彩禮為名借婚姻索取財物，若另一方要求返還，民眾法院應予支持。

3. 彩禮範圍的認定：法院在審理案件時，會綜合考慮雙方當地習俗、給付的時間和方式、財物價值、給付人及接收人等事實，來認定彩禮的範圍。 同時，明確了不屬於彩禮的情形，如節慶、生日等特殊紀念意義時點給付的價值不大的禮物、禮金，以及一方為表達或增進感情的日常消費性支出等。

4. 訴訟主體資格：在婚約財產糾紛中，婚約一方及其實際給付彩禮的父母可以作為共同原告；婚約另一方及其實際接收彩禮的父母可以作為共同被告。 在離婚糾紛中，一方提出返還彩禮訴訟請求的，當事人仍為夫妻雙方。

5. 彩禮返還的條件和比例：對於已辦理結婚登記且共同生活的夫妻，離婚時一般不支持返還彩禮的請求，但如果共同生活時間較短且彩禮數額過高，人民法院可以根據實際情況確定是否返還及返還比例。對於未辦理結婚登記但已共同生活的雙方，請求返還彩禮的，人民法院也會根據實際情況確定是否返還及返還比例。

6. 彩禮金額的認定：在認定彩禮金額是否過高時，應綜合考慮彩禮給付方所在地居民人均可支配所得、給付方家庭經濟狀況、當地習俗等因素。

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中國各地也有高價彩禮的現象，因彩禮而發生紛爭的案件也不斷上升。該規定的背景和意義在於近年彩禮金額持續走高，形成攀比之風，背離了彩禮的初衷，為婚姻穩定帶來不確定性的隱患，不利於弘揚社會文明新風尚。

地方政府整治高價彩禮

中國結婚率及生育率走低，高額彩禮是一個緊迫的社會問題。若為了結婚已經背負債務，那新婚夫婦更不願意生小孩，可能會阻礙經濟成長，令社會陷入惡性循環。

中國各地的城市都在努力推廣不收彩禮的理念。南昌為百對新人舉辦了一場免費的集體婚禮，宣傳口號是「不要彩禮要幸福」。

江西崇義縣推出的「零彩禮」和「低彩禮」家庭禮遇機制，減輕年輕人結婚的經濟負擔。該政策規定，聘金不超過3.9萬元的新婚家庭，其子女在學前教育和義務教育階段可以享有優先入學的待遇。此外，符合資格的夫妻和岳父母還可以享受一系列優惠，如景區門票免費、免費健康體檢、免費搭乘公車、婚禮宴席折扣等。崇義縣民政局的相關負責人表示該政策並非強制性規定，而是一項試行一年的措施。

河間市已成立婚俗改革實驗工作領導小組，搭建婚俗改革實驗平台，加強紅娘自律管理，建立「未婚大齡青年數據庫」，開展婚戀新風宣傳培訓等。

若想整治高價彩禮，需要從社會心理和文化傳統兩方面入手，透過教育引導、法律法規的制定和執行，以及社會輿論的正面影響，逐步引導下一代樹立正確的婚姻觀念，減少攀比心理，從而實現彩禮金額的合理化。

但若想挽救生育率問題，便需要生育政策及基本配套入手，最有效方法當然是優化生育津貼。即使現時有育兒補貼金，但育兒負擔依然嚴重。例如女性難以同時兼顧育兒和工作，幼兒園和托兒所的配套不足。或改善女性勞動力的工作條件、提高外籍勞工的社會福利覆蓋率等。

思想開放

隨著越來越多的中國年輕人推遲結婚或完全不結婚，父母對彩禮的期望正在發生變化。年輕人也試著主動參與商量彩禮事宜，說服父母不要將彩禮看得太重。父母為了讓婚姻有個順利的開始，會把彩禮以陪嫁形式返還給新婚夫婦作為新家庭的啟動資金。

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