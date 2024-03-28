大國角力 歐盟向中國電動車出招

逆全球化下，在大國、主要經濟體的保護主義抬頭下，出口貿易的環節最容易被設關卡，以中國出口貨品而論，「補貼」是經常出現被「閘」的字眼。

近期的例子有中國中車 （01766） ，旗下青島四方機車車輛股份有限公司退出了保加利亞的公共採購招標項目。

歐盟委員會《外國補貼條例》對上述公司進行調查，有關調查涉及中車四方與保加利亞政府的交易。當時，保加利亞運輸和通信部發起政府採購，購買20輛電動「推挽」列車，及15年的維修和工作人員培訓服務，總招標價格為6.1億歐元（約47.31億元人民幣）。

歐盟委員會指控，有足夠的跡象表明，中車四方獲得扭曲歐盟市場的外國補貼；必須評估外國金融投入是否構成補貼，直接或間接地為中車四方提供了選擇性利益，是否支持中車四方提出不正當的、更有競爭力的投標條件。

歐盟委員會認為有必要對中車四方發起深度調查，然而，在中車四方撤標後，歐委會終止深入調查。歐盟中國商會表示，這一事件表明，歐盟方面已將《外國補貼條例》作為威懾外國企業、排除企業參與市場競爭的新工具。

歐盟這項「外國補貼條例」（Foreign Subsidies Regulation (FSR)），主要是針對企業擬進行跨國併購交易或參與歐洲政府大型採購案時需進行事前強制申報，以審查所涉企業是否領有外國補貼而不利於歐盟市場，進而保障歐盟企業能在公平的競爭環境與外國業者競爭。若發現有扭曲競爭（Distortion）的情況，相關企業可能需要償還補貼或採行其他補救措施，以便在交收割前順利取得歐盟委員會必要許可。