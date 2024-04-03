菠蘿包，相信沒啥港人會陌生，某程度菠蘿包也是陪着我們成長的港產經典，只是有多少人，會從它身上，得到理財啟發？

筆者自幼就有零花錢買吃，小時候拿着碎銀零錢，總會想着，這些錢能買多少我想吃的，為了能在有限金錢內，能滿足自己的口胃，格價是筆者小時候最積極謀劃之事。

想當年，筆者還小，格價只為自己「口福」，在一段時間，會發現，超市、士多的飲品，升價不會多很多，可是麵包店的包包加價的幅度，可以遠比飲料為高。

一個5元的菠蘿包，一年後賣5.5元，這貎似只有5毫，實際的加幅比3萬元的名包包加至32000元的幅度還高。

時間又過了數年，菠蘿包不僅年年升價，商家為賺取更高利潤，會在菠蘿包內加料，無論是牛油、叉燒，還是紅豆、雞尾餡，總之有加料菠蘿包，要賣十多廿元一個，無餡的菠蘿包起標也要9蚊10蚊。

大家不定要知道從5元到10元經年的複式增長是多少？大家只需要知道，今天你手拿着10元，不想法增值的話，也許明年菠蘿包都買不到了。

所以，為了若干年後，我還買得起菠蘿包，又或者我不會因為買個菠蘿包而覺得肉痛，就要想方法把持有的資金增值。

理財實際也是生活點滴，知識與觀念也可以從現實生活中學習，實際並不艱澀。

理財的目的，不求大富大貴，最基本是不受通脹蠶食。大家知道，我們賺回來的錢，最怕是什麼嗎？一乃通脹，二乃時間，倘通脹＋時間一旦綁於一塊，其生化反應好比蛀米大蟲。

我們可以透過下面有個「殘酷」大表看看，倘若你今天拿着1萬元，在你什麼也不做的情況下，若通脹率在4%，10年後，這1萬元實際等值只有6700多元，倘通脹在6%，實際等值將進一步縮至5500多元，即使通脹低至2%，10後等值也會縮8200多元。

所以在美國高息長掛的勢態下，大家必須好好捍衛辛苦賺來的錢，勿被輕易「蛀」去。