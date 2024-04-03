俄出手堵中國車商「一夜暴富」模式

「一夜暴富」指的商家走法律罅（loophole，漏洞），而大賺特賺，本篇聚焦內地車企以二手車之名走一手車水貨的行徑，遭到俄羅斯堵截。

俄羅斯在2022年對烏克蘭發動軍事行動後遭美國經濟制裁，跨國車企相繼退出俄羅斯市場，中國內地不少貿易商藉歐亞經濟聯盟清關漏洞，將國內新車以二手車名義出口至俄羅斯，賺取大量差價，同時避開俄羅斯徵收的高昂稅費，這種模式被稱為「平行進口」，更常見的說法是「走水貨」。

內地把商家在俄走水貨形容為「一夜暴富」模式，關鍵知識點有二：

一是平行進口貨品（parallel import）

二是進口商品稅制

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俄羅斯自2024年4月1日起堵漏，從歐亞經濟聯盟國家出口到俄羅斯的二手車一律要補繳稅費差額，此灰色產業鏈隨即受到衝擊。

據《財新》報道，2022年以來，不少國內中小貿易商通過這種被形容為「一夜暴富」的方式，最大關鍵在於稅制。

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但對於一些布局俄羅斯市場的中國車企卻擔心這些貿易商干擾其銷售和定價體系，拒絕向其供應批量車源，俄羅斯政府亦因稅收損失而下決心填補漏洞。

不過，歐亞經濟聯盟曾表示部分法令推遲一年至2025年4月1日起實施，汽車行業高度關注對於二手車補繳稅款的法令是否也會推遲。不過俄羅斯中國總商會副秘書長李峰對《財新》表示，由於有關法令是由俄羅斯發布，大概率如期實施。

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至於俄羅斯之舉對中國車企的影響，按中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，中國2023年對俄羅斯出口量達95萬輛，同比增481％，佔是年中國汽車出口增量42%；再參考俄羅斯汽車分析機構Autostat顯示，2024年2月俄羅斯共售出近10.4萬輛新乘用車（數據包括平行進口車），較去年同期增逾85%。俄羅斯此舉對內地汽車出口多少會帶來衝擊。

中國品牌在俄羅斯銷售增長顯著，增帳排行如下：

有長安汽車，銷量同比增11.7倍，其次是吉利 （00175） ，增276.5%，長城 （02333） 旗下的哈弗汽車銷量增137.6%，奇瑞汽車增45.4%。

Autostat預測，2024年將有30至45款中國品牌新車型在俄羅斯市場上市，預計新車銷售約120萬輛，佔據當地市場份額8成。

俄羅斯平行出口車的熱銷，一方面獲消費者支持，另方面豐厚利潤不斷吸引車商進場。據悉俄羅斯的3款暢銷車型有：理想 （02015） 的L9、吉利旗下極氪001及星越L。

而通過平行出口到俄羅斯的極氪001售價大約7萬美元，約合50萬元人民幣；理想L9售價約10萬美元，約合人民幣70萬元，售價都較內地高。

不過，溢價的部分並非全屬平行出口商所賺，其中部分成本來自關稅以及當地分銷商。在關稅連同運輸成本下，車價較內地高7成乃屬正常，每車利潤大約在1萬至2萬元人民幣。

平行出口還延伸出至汽車改裝和刷機的產業鏈。例如在口岸城市霍爾果斯，為中文車機刷成俄文版系統的價格便一度要近萬元，據悉，同樣的車刷成俄文再運到俄羅斯能多賣2000美元。